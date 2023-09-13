45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО открылась в Саудовской Аравии. Россия номинирует два объекта

В Эр-Рияде открылась расширенная 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО – она продлится до 25 сентября. Это первая очная сессия Комитета за четыре года. Россия является его сопредседателем.

Министр культуры Саудовской Аравии и председатель Саудовской национальной комиссии по образованию, культуре и науке, Его Высочество принц Бадер бен Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

На данный момент в России 17 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, к внесению в список предложены еще два объекта – «Исторический центр города Гороховец» и «Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета». Данные номинации отражают вклад России в мировую культуру и науку, а также подчеркивают социально-культурное и этнографическое богатство страны.

Исполнители современного и традиционного танца исполняют акробатические элементы, демонстрирующие богатство саудовского исторического наследия и культуры, во время церемонии открытия 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

Церемония открытия 45-й сессии Комитета прошла в историческом дворце Аль-Мурабба в Эр-Рияде. Яркое шоу «Вместе за перспективное будущее» акцентировало внимание на важности сохранения культурного наследия в стремительно меняющемся современном мире.

Исполнители современного и традиционного танца исполняют акробатические элементы, демонстрирующие богатство саудовского исторического наследия и культуры, во время церемонии открытия 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

Гости прибывают в исторический дворец Аль-Мурабба на открытие 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

Во время банкета, посвященного открытию 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, гостям предлагают блюда традиционной кухни. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

«Мы рады, что именно Саудовская Аравия принимает в этом году 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы верим, что культурное достояние является той основой, которая объединяет не только нашу нацию, но и весь мир. Осознавая это, Королевство стремится поддерживать международный диалог и создавать все условия, чтобы сохранить культурное и историческое наследие для будущих поколений. Вместе с ЮНЕСКО и партнерами мы надеемся расширять глобальное сотрудничество и развивать инициативы в области защиты глобального культурного наследия», – прокомментировал Его Высочество, принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд, министр культуры Саудовской Аравии и председатель Национальной комиссии Саудовской Аравии по образованию, культуре и науке.

Гости прибывают в исторический дворец Аль-Мурабба на открытие 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. (PRNewsfoto/Saudi National Commission for Education, Culture and Science)

В настоящее время в Саудовской Аравии находятся шесть объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: археологический памятник Хегра (аль-Хиджр), район Ат-Тураиф в Эд-Диръие, исторический город Джидда, наскальные рисунки в провинции Хаиль, оазис Аль-Ахса и культурный центр Хима. Еще один объект на территории Саудовской Аравии предложен для рассмотрения на сессии Комитета в этом году.