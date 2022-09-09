5 главных тенденций строительства на 5 ближайших лет, которые нельзя игнорировать

2022 год не только повлёк корректировку прогнозов в строительной отрасли в нашей стране, но и принёс бурные изменения ожиданий на мировом рынке. Растущие затраты на строительство и нехватка рабочей силы ускорили внедрение новых конкурентоспособных идей и механизмов государственной поддержки отечественного строительного сектора экономики. Как бизнесу снизить вероятность ошибок и потерь, используя новые тенденции для роста и возрождения –– об этом беседуем с экспертом в области саморегулирования в строительстве, вице-президентом Национального объединения строителей Антоном Морозом.

–– Антон Михайлович, использование каких отраслевых тенденций может оказаться полезным для любой строительной компании в ближайшие пять лет?

–– Самым большим отличием для строителей и девелоперов в ближайшие годы, вероятно, станут технологии в строительстве, в частности инновации, которые могут повысить эффективность. Эта тенденция сохранятся с начала пандемии COVID-19, и популярность прогрессивных типов технологий будет только расти из года в год. В качестве примеров назову технологию блокчейн, смарт-контракты, использование IT для обеспечения личной безопасности и предотвращения потери оборудования, которые продолжают оставаться самыми большими проблемами в строительстве. Особая роль в развитии отрасли государством отведена информационному моделированию зданий (BIM), что закреплено рамками положений Градостроительного кодекса и исполнения поручений президента России о цифровизации.

–– Выходит, будущее с дополненной реальностью и роботами-мулами на строительных площадках уже совсем близко?

–– Да, и в то же время одной из наиболее заметных тенденций в строительстве является резкое увеличение спроса на рабочую силу. Качественная рабочая сила стоит дорого и весьма востребована, хотя роботы и начинают восполнять пробелы. Растущая потребность в квалифицированных рабочих на строительных лесах останется актуальной на предстоящие годы.

Вице–президент НОСТРОЙ Антон Мороз также назвал ещё три определяющих направления отраслевого развития: фон роста материальных затрат на внешнем рынке, подъём рынка модульного строительства во главе с жилым сектором, а также сосредоточение внимания на жилых проектах.

–– Эти тенденции в строительной отрасли быстро меняют рынок, –– говорит Антон Мороз. –– Рост цен и нехватка квалифицированной рабочей силы, очевидно, в ближайшее десятилетие будут характерны для мирового строительного рынка в целом. Что касается нормативных требований, то здесь нам надо разграничить снижение административного давления в соответствии с мерами господдержки и пристальное внимание к безопасности на рабочем месте и экологичности. Эти вопросы, наряду с импортозамещением, уже включены в рабочую повестку НОСТРОЙ, поскольку механизм саморегулирования даёт возможность решить их конструктивно, –– подчеркнул Антон Мороз.

Применяя новые тренды, активно осваивая технологии и инвестируя в новые проекты, строители и девелоперы могут нивелировать риски, выиграть больше контрактов и получить прибыль.

По мнению одного из ведущих экспертов в области саморегулирования строительства, кандидата экономических наук Антона Мороза, внимание к основным направлениям и условиям развития строительного сектора экономики сегодня поможет компаниям оставаться конкурентоспособными в ближайшем будущем.