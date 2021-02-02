5757 ключей от квартир передала в минувшем году дольщикам ГК «А101» Михаила Гуцериева

Директор по коммуникациям ГК «А101» (контролируется Группой «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) Елена Платонова рассказала о показателях девелопера за прошедший год. По ее словам, он зафиксировал небольшой рост скорости передачи объектов собственникам. К примеру, всего за два месяца в доме №4 в южной части жилого комплекса «Скандинавия» (Коммунарка) было передано 688 квартир. Для сравнения, годом ранее на это бы понадобилось на полмесяца-месяц больше.

Сообщается, что за прошлый год группой компаний «А101» было суммарно передано дольщикам 5757 квартир в объектах, которых были введены в строй в ЖК «Скандинавия», «Москва А101» и «Испанские кварталы». Кроме того, девелопер объявил о передаче собственникам за данный период времени в отчетных ЖК суммарно 176 помещений коммерческого профиля.