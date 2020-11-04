58% европейцев пострадали от психологических расстройств, связанных с COVID-19

Elma Research представила результаты 6000 интервью, проведенных для Анджелини Фарма в 6 европейских странах. Данные свидетельствуют о серьёзном влиянии карантина и изоляции на сознание людей. Наиболее выражены расстройства были в тех странах, где заболеваемость COVID-19 была выше, среди них – Испания, Великобритания и Италия. Наибольшее беспокойство у респондентов вызвали следующие факторы — ограниченный доступ к ресурсам для получения профессиональной помощи и информации (только 1 из 4 имел такой доступ). С другой стороны, выявлена хорошая осведомленность опрошенных о риске психологических расстройств (3 из 4 человек признают, что они могут быть подвержены этим расстройствам), которые оказывают влияние на качество жизни, особенно супружеских пар. 3 из 4 опрошенных считают, что государству следует делать больше для поддержки пациентов. В то же время психологические нарушения остаются стигматизированными: большинство считает, что они являются причиной для смущения и стыда.

Рим, октябрь 2020 г. – 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Исследовательский институт Elma представил данные опроса, проведенного в шести европейских странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и Польша) по заказу Анджелини Фарма. По результатам исследования во время карантина и изоляции 58% граждан имели симптомы психологических расстройств продолжительностью более 15 дней, с пиковыми показателями 63% в Италии и Великобритании, 69% в Испании – странах, по которым COVID-19 ударил сильнее всего, и с долей 47% в Германии.

Отмечены несколько основных симптомов: бессонница, проблемы с засыпанием или ночные пробуждения (в среднем по Европе 19%); недостаток энергии или слабость (в среднем по Европе 16%); грусть или желание плакать (в среднем по Европе 15%); чрезмерные беспокойства и страхи, отсутствие интереса или удовольствия от повседневных занятий (в среднем по Европе 14%); паника и приступы тревоги (в среднем по Европе 10%).

Большинство опрошенных (61%) сообщают, что они испытывали по крайней мере два из этих симптомов; 46% утверждают, что эти симптомы появились впервые, в то время как 39% отметили, что они испытывали ухудшение ранее существовавших симптомов.

Как же люди справлялись с этой параллельной эпидемией психологических расстройств? Большинство делилось своими проблемами с супругами, членами семьи и ближайшими друзьями (в среднем по Европе 54%), и только небольшое количество людей прибегало к помощи профессионала: врача общей практики (в среднем по Европе 18%), психолога (в среднем по Европе 11%), психиатра (в среднем по Европе 9%). Столь низкая доля обращений к специалистам могла быть также обусловлена ограничительными мерами, действовавшими в период самоизоляции.

Неожиданным оказался результат опроса относительно поведения людей в отношении поиска источника информации. Несмотря на широкую распространенность психологических проблем, только 1 из 4 человек обратился за информацией по вопросу, связанному с COVID-19 к специалисту в области психического здоровья (в среднем по Европе 26%), за исключением Италии (35%) и Испании (38%). Люди искали информацию прежде всего в интернете (в среднем по Европе 65% из тех, кто искал информацию активно), затем на телевидении (в среднем по Европе 18%) и у врача общей практики (в среднем по Европе 18%). Следует отметить, что эти цифры относятся к чрезвычайной ситуации, в которой доступ к врачу общей практики и другим медицинским специалистам был серьезно ограничен.

«Эти данные подтверждают, что карантин значительно повлиял на психическое здоровье людей, особенно в некоторых странах, таких как Италия”, — прокомментировала Аньезе Каттанео, глобальный медицинский директор Анджелини Фарма. “Людей нельзя оставлять один на один с их проблемами; следует создавать возможности для того, чтобы они могли свободно обратиться к профессионалам, от врачей общей практики до психологов и психиатров, – возможности, которые все еще слишком ограничены, и не только во время изоляции. Всемирный день психического здоровья — это прекрасная возможность распространить информацию по этому вопросу и бороться с существующими предрассудками, связанными с этими расстройствами».

Юрий Сиволап, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова: «Пандемия COVID-19 сопровождается увеличением количества психических нарушений, и в первую очередь наиболее распространенных психических расстройств: тревоги, депрессии и бессонницы. У людей с высокими психофизическими нагрузками также могут возникать острые стрессовые реакции, которые в отсутствие своевременной психологической и психиатрической помощи способствуют последующему развитию посттравматического стрессового расстройства. Психотравмирующие факторы, связанные с пандемией и способствующей росту психических расстройств, включают опасность заражения, карантинные ограничения («травму изоляции»), трудности получения медицинской помощи, не связанной с коронавирусной инфекцией, экономические и финансовые трудности, недостаточную социальную защищенность, а также неопределенность эпидемиологических прогнозов. Пандемия COVID-19, которая, по мнению многих экспертов, привела к глобальному кризису здравоохранения, определяет необходимость пересмотра традиционных способов оказания медицинской помощи, включая развитие телекоммуникационных возможностей диагностики и лечения с применением опции дистанционной консультаций и дистанционного консилиума, а также специальных программ фармакологических и психотерапевтических вмешательств для коррекции аномальных психологических реакций и психических расстройств».

Также важно отметить то, как воспринимали респонденты психические расстройства по сравнению с другими состояниями. Например, рак является самым пугающим заболеванием для большинства людей (в среднем по Европе 66%). В то же время опухоли воспринимаются как лишь немного более серьезное заболевание, чем психологические расстройства (в среднем по Европе 46% против 37%). Наиболее пугающим фактором является воздействие на качество жизни (в среднем по Европе 74%).

Не исключено также, что в результате пандемии резко возросла осведомленность о рисках психических расстройств: 76% опрошенных признают, что каждый, включая их самих, может быть подвержен таким расстройствам. Большинство опрошенных больше всего опасаются воздействия на качество жизни (в среднем по Европе 74%), в частности на качество жизни супружеских пар (в среднем по Европе 71%). Следовательно, существует необходимость в поддержке граждан со стороны государства (в среднем по Европе 76%). И более половины опрошенных признают (в среднем по Европе 64%), что психические расстройства являются источником дискриминации и маргинализации. Мнение о том, что психические расстройства являются чем-то постыдным, весьма вариабельно по всей Европе: на общеевропейском уровне большинство по-прежнему согласны с этим утверждением (в среднем по Европе 51%), в то время как в Великобритании (34%) и Польше (33%) такого мнения придерживается только 1 из 3 человек. Это признак того, что во многих странах еще предстоит сделать очень многое для борьбы со стигматизацией, связанной с психическими расстройствами.

Опрос проводился в сентябре на репрезентативной выборке населения 6 стран (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания и Польша), онлайн-интервью проводились с использованием метода CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). В каждой стране были опрошены 1000 человек. Выборка репрезентативна с точки зрения пола, географии и возраста (19-70 лет).

О Компании Angelini Pharma

Angelini Pharma – это фармацевтическая компания, которая ставит своей главной целью помощь пациентам. Компания сфокусировала свои усилия в области психического здоровья, а также лечения боли, редких заболеваний и общего благополучия человека.

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