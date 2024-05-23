6-й Фестиваль клиентов XCMG: инновации в устойчивом и интеллектуальном производстве

Более 1200 дилеров, покупателей и подрядчиков строительной техники из более чем 60 стран собрались на 6-й ежегодный Фестиваль клиентов компании XCMG в китайском городе Сюйчжоу, а также на зарубежных площадках в Германии, Турции, Японии и других странах. На мероприятии были представлены новейшие достижения XCMG в области интеллектуального производства, а на комплексном испытательном полигоне компании в Сюйчжоу (Китай) было продемонстрировано более ста единиц техники.
Фестиваль стал важным событием для компании XCMG Machinery («XCMG», SHE: 000425), одного из ведущих мировых производителей строительной техники с 81-летней историей. Председатель совета директоров Ян Дуншэн (Yang Dongsheng) подчеркнул приверженность компании передовым технологиям машиностроения и делу созданию лучшего будущего посредством инноваций в оборудовании. «Компания XCMG продолжит курс на реализацию своей миссии — «Empower Solid Future» (Обеспечение надежного будущего), активно продвигая применение технологий искусственного интеллекта», — сказал Ян Дуншэн.
В этом году центральным событием фестиваля стала демонстрация возможностей передового оборудования XCMG в различных областях применения, включая земляные работы и дорожное строительство. В частности, были представлены бульдозеры нового поколения D360 и бульдозеры с высокорасположенным приводом D200H, применяемые вместе с грейдерами GR1905T для фундаментных работ, одновальцовые дорожные катки XS125 и инновационные машины для холодной переработки дорожного покрытия, такие как XLZ2303S, демонстрирующие комплексные технические решения.
Важным событием стала демонстрация почти тридцати новых моделей техники, работающих на новых источниках энергии, в десяти категориях, включая дорожную технику, оборудование для земляных работ, краны, погрузочно-разгрузочное оборудование и подъемные платформы. Гибридный автокран XCT25G5_1HEV является примером перехода к устойчивому развитию благодаря возможности переключения между режимами работы только от аккумулятора, с расширением запаса хода и от сети, что обеспечивает экономию топлива более 40%.
На фестивале также состоялась торжественная презентация и поставка клиентам в Южной Америке крупнейшего в Китае экспортного автокрана повышенной проходимости XCA3000BR, разработанного специально для монтажа ветроэнергетических установок, с непревзойденной грузоподъемностью в своем отраслевом сегменте.
Участники имели возможность увидеть в действии высокотехнологичное оборудование во время динамических демонстраций, которые включали в себя управление внедорожными автокранами и другими машинами на новых источниках энергии. Кроме того, международным клиентам было предложено воочию ознакомиться с интеллектуальными производственными линиями, чтобы стать свидетелями того, как интеллектуальные производственные процессы революционизируют эффективность производства.
Помимо внедрения инновационных образцов техники, таких как гибридный кран XCT25G5_1HEV, разработанных с целью повышения эффективности и экологичности, XCMG уверенно движется к сокращению углеродного следа при одновременном улучшении эксплуатационных характеристик своего оборудования.