6-й Фестиваль клиентов XCMG: инновации в устойчивом и интеллектуальном производстве

Более 1200 дилеров, покупателей и подрядчиков строительной техники из более чем 60 стран собрались на 6-й ежегодный Фестиваль клиентов компании XCMG в китайском городе Сюйчжоу, а также на зарубежных площадках в Германии, Турции, Японии и других странах. На мероприятии были представлены новейшие достижения XCMG в области интеллектуального производства, а на комплексном испытательном полигоне компании в Сюйчжоу (Китай) было продемонстрировано более ста единиц техники.

Over 1,200 construction equipment dealers, buyers and contractors from more than 60 countries gathered in Xuzhou, China, for the 6th annual XCMG Customer Festival.

Фестиваль стал важным событием для компании XCMG Machinery («XCMG», SHE: 000425), одного из ведущих мировых производителей строительной техники с 81-летней историей. Председатель совета директоров Ян Дуншэн (Yang Dongsheng) подчеркнул приверженность компании передовым технологиям машиностроения и делу созданию лучшего будущего посредством инноваций в оборудовании. «Компания XCMG продолжит курс на реализацию своей миссии — «Empower Solid Future» (Обеспечение надежного будущего), активно продвигая применение технологий искусственного интеллекта», — сказал Ян Дуншэн.

В этом году центральным событием фестиваля стала демонстрация возможностей передового оборудования XCMG в различных областях применения, включая земляные работы и дорожное строительство. В частности, были представлены бульдозеры нового поколения D360 и бульдозеры с высокорасположенным приводом D200H, применяемые вместе с грейдерами GR1905T для фундаментных работ, одновальцовые дорожные катки XS125 и инновационные машины для холодной переработки дорожного покрытия, такие как XLZ2303S, демонстрирующие комплексные технические решения.

Важным событием стала демонстрация почти тридцати новых моделей техники, работающих на новых источниках энергии, в десяти категориях, включая дорожную технику, оборудование для земляных работ, краны, погрузочно-разгрузочное оборудование и подъемные платформы. Гибридный автокран XCT25G5_1HEV является примером перехода к устойчивому развитию благодаря возможности переключения между режимами работы только от аккумулятора, с расширением запаса хода и от сети, что обеспечивает экономию топлива более 40%.

На фестивале также состоялась торжественная презентация и поставка клиентам в Южной Америке крупнейшего в Китае экспортного автокрана повышенной проходимости XCA3000BR, разработанного специально для монтажа ветроэнергетических установок, с непревзойденной грузоподъемностью в своем отраслевом сегменте.

Участники имели возможность увидеть в действии высокотехнологичное оборудование во время динамических демонстраций, которые включали в себя управление внедорожными автокранами и другими машинами на новых источниках энергии. Кроме того, международным клиентам было предложено воочию ознакомиться с интеллектуальными производственными линиями, чтобы стать свидетелями того, как интеллектуальные производственные процессы революционизируют эффективность производства.

Помимо внедрения инновационных образцов техники, таких как гибридный кран XCT25G5_1HEV, разработанных с целью повышения эффективности и экологичности, XCMG уверенно движется к сокращению углеродного следа при одновременном улучшении эксплуатационных характеристик своего оборудования.