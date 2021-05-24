7000 московских школьников приняли участие в научно-практических конференциях

На проведение в Москве в эти дни открытых городских научно-практических конференций для школьников отреагировала замруководителя местного Департамента образования и науки Марина Смирницкая. Сообщается, что в их рамках учащиеся представили свои работы ученым и экспертам. Научно-практические конференции предпрофессиональных классов — это одна из форм независимой диагностики результатов учеников, — отмечают эксперты Мосметодцентра. Марина Смирницкая подчеркнула, темы представленных работ в основном научно-прикладные, и каждая из них — польза для науки и повседневной жизни человека.

Отмечается, что конференции проходят при участии 7000 ребят из инженерных, медицинских и научно-технологических классов московских школ, а также участников «Курчатовского проекта». Как подчеркнул директор Мосметодцентра Андрей Зинин, все представленные для конференций работы являются серьезными, практико-ориентированными исследованиями. Пройдя определенную доработку, данные проекты могут рассчитывать на хорошее будущее, — заявил эксперт.