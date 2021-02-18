@_nastenkova_ ярко начала свой путь на площадке ТикТок

ТикТок сейчас объективно самая популярная площадка среди молодежной аудитории. При этом, здесь очень ценят качественный авторский контент и харизму. 14 февраля свое первое видео на ней опубликовала nastya_vyunova, и всего за несколько дней ее аккаунт @_nastenkova_ стал широко известен. Сейчас он насчитывает более сорока тысяч подписчиков, и их количество увеличивается.

Поддержку Насте с продвижением на площадке оказал один из самых известных отечественных тиктокеров Даня Милохин (@danya_milokhin). Два дня назад, в частности, на его канале вышло их яркое совместное видео. Однако, важно отметить, что большая часть аудитории интересуется именно контентом самой девушки (более трехсот тысяч просмотров на сольных видео). @_nastenkova_ грамотно работает с трендами площадки, интегрирует их в собственные видео и генерирует уникальный контент. Благодаря этому, ее известность в ТикТок растет.