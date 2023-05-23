A.Menarini Diagnostics сообщает о выпуске платформы PRIME MDx

Компания A.Menarini Diagnostics S.r.l. сообщает о коммерческом запуске своей платформы PRIME MDx, которая представляет собой полностью автоматизированную платформу молекулярной диагностики для обработки различных тестов с использованием метода ПЦР в режиме реального времени.

Пандемия COVID-19 значительно изменила рынок молекулярной диагностики, продвигая его в направлении бесперебойной автоматизации, простоты использования, быстрой обработки и надежности тестирования. Несмотря на значительные успехи в данной области, некоторые системы тестирования по-прежнему основаны на лабораторных анализах и трудоемких методах, что делает внедрение крупномасштабных решений для автоматизированной диагностики неудобным.

Учитывая эти потребности и динамику рынка, компания A.Menarini Diagnostics, совместно с итальянскими и международными партнерами, в рекордное время разработала принципиально новое решение, опираясь на опыт своего научно-исследовательского отдела.

Система PRIME MDx позволяет пользователям обрабатывать различные типы образцов за счет грамотного внедрения предварительно наполненных чашек Петри в сочетании с универсальным раствором для экстракции, а также проводить до 5 различных тестов на каждый образец, с максимальной пропускной способностью 240 образцов в день.

Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обеспечивает безупречное качество обслуживания клиентов, от непрерывной загрузки образцов вплоть до интерпретации результатов.

Эта система будет представлена на рынке с двумя панелями тестов: одна для вирусных инфекций верхних дыхательных путей и другая для вирусных инфекций при трансплантации, с обширным набором матриц проб. В настоящее время также разрабатываются другие панели тестов для использования на данной системе.

«Мы с гордостью представляем на рынке это инновационное универсальное решение для молекулярной диагностики, которое позволит нам удовлетворять потребности лабораторий со средней и высокой пропускной способностью во всем мире и укрепить позиции компании A. Menarini Diagnotics в сегменте молекулярной диагностики», — заявил Фабио Пьяццалунга, главный управляющий и руководитель международного подразделения диагностики в Menarini Group.

После предварительной презентации на выставке Medlab Middle East в Дубай и на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в Копенгагене система PRIME MDx будет официально представлена на выставке WorldLab EuroMedLab в Риме, которая пройдет с 21 по 25 мая.

A.Menarini Diagnostics, человеческий фактор в технологиях:

на протяжении более 45 лет компания помогает медицинским работникам в проведении надежной и рациональной диагностики, позволяя повысить качество жизни людей во всем мире.

Компания A.Menarini Diagnostics входит в состав Menarini Pharmaceutical Group, основанной в 1886 г. На сегодняшний день она представлена в 140 странах по всему миру, а ее штат насчитывает более 17 000 сотрудников; оборот компании в 2022 году составил € 4.155 млрд.