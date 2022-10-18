ААК «Прогресс» приняла участие в ярмарке вакансий

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), лидер Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России презентовала вакансии предприятия. О возможностях трудоустройства на предприятие представители «Прогресса» рассказали на общегородской ярмарке вакансий.

Участниками мероприятия стало более девяноста крупных организаций Приморья. ААК «Прогресс» как центр машиностроения и авиастроения Приморского края предложила вакансии инженерам-технологам, инженерам-конструкторам, токарям, фрезеровщикам, операторам станков с числовым программным управлением и другим специалистам машиностроительной отрасли. Участие предприятия в ярмарке вакансий организовано при поддержке Приморского регионального отделения Союзмаш России.

«Развитие кадрового потенциала – важнейшая задача, так как от эффективности работы коллектива напрямую зависит будущее компании. На ярмарке вакансий предприятие представило более ста инженерных и рабочих специальностей. Наши представители рассказали об особенностях и преимуществах работы «Прогрессе», о перспективах профессионального роста и возможности принимать участие в выполнении важнейших российских проектов», – отметил генеральный директор ААК «Прогресс», председатель Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России Денис Пальцев.

Предприятие принимает активное участие в кадровых и профориентационных проектах, привлекая на предприятие как опытных работников, так и начинающих специалистов. За успешное социальное партнерство и многолетнее плодотворное сотрудничество с органами службы занятости заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко вручил ААК «Прогресс» благодарственное письмо.

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») – вертолетостроительная компания, расположенная в городе Арсеньев Приморского края. ААК «Прогресс» — одно из ведущих машиностроительных предприятий Приморья, является членом Приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60-ти регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-служба холдинга

«Вертолеты России»

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