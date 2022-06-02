AAX представила программу AAXcel для голосования за лучшие проекты сообщества

Криптовалютная биржа институционального класса AAX объявила о запуске программы AAXcel Community Listing, целью которой является обеспечение новых проектов оптимальными возможностями для роста в рамках сообщества AAX.

В настоящее время проходит первая фаза программы AAXcel Community Listing, в которой участвует 11 проектов. Каждый из участников должен представить свое проектное предложение сообществу AAX, которое затем проголосует за наиболее понравившиеся ему проекты. Три проекта, набравшие наибольшее количество голосов, получат в качестве награды возможность бесплатно провести листинг на криптовалютной бирже AAX.

В ходе кампании 11 участвующих в ней проектов будут пытаться получить максимальное количество баллов от сообщества AAX. Баллы можно зарабатывать, выполняя задачи в пользу проекта. Каждый проект имеет эксклюзивную ссылку, которой могут делиться с другими участники сообщества AAX. Баллы для соответствующего проекта также могут зарабатывать вновь зарегистрировавшиеся пользователи, проходя процедуру KYC1, внося на счет криптовалюту и наличные деньги, торгуя, пользуясь сберегательными продуктами и пр.

Участники сообщества, выполняющие различные задачи, также смогут зарабатывать токены, которые затем могут использоваться для голосования по проектам.

Компания AAX внедрила ряд политик, направленных на предотвращение недобросовестных действий, таких как использование клик-ферм, массовая регистрация неактивных аккаунтов, самопокупка, самопродажа и фиктивная торговля. Проект должен заработать как минимум 1000 баллов, чтобы претендовать на бесплатный листинг. В качестве альтернативы проект должен заручиться поддержкой не менее 100 пользователей, зарегистрировавшихся по эксклюзивной ссылке. Проекты, не удовлетворяющие ни одному из этих требований, не будут допущены к участию в итоговом голосовании.

Первый этап кампании AAXcel Community Listing будет проводиться с 09:00 UTC 27 мая 2022 года до 09:00 UTC 6 июня 2022 года. Это означает, что баллы можно заработать только в этом промежутке времени.

Три проекта с наибольшим количеством баллов по итогам выполнения заданий и голосования среди участников сообщества первые получат возможность провести бесплатный листинг на бирже AAX.

«С учетом увеличивающегося акцента отрасли на децентрализации мы считаем крайне важным продолжать поиск инновационных способов приведения биржи в соответствие с ключевыми принципами криптовалютного рынка. Обеспечение нашей пользовательской базы дополнительными площадками для формирования собственного опыта трейдинга является очередным шагом, предпринятым компанией AAX для стимулирования инклюзивности и построения сообщества», — заявил руководитель отдела исследований и стратегии AAX Бен Каселин (Ben Caselin).

AAX — ведущая криптобиржа, работающая с клиентами по всему миру и стремящаяся к тому, чтобы сделать преимущества криптоактивов общедоступными. За счет доступного ассортимента продуктов и активного участия в общественном обсуждении вопросов, касающихся криптовалют и криптокультуры, AAX стремится помочь примерно 96% людей по всему миру, которые еще не владеют биткоином и другими цифровыми активами, принять участие в построении более совершенной и инклюзивной экономики.

AAX первой из бирж начала использовать Satoshi Standard (SATS) для стимулирования внедрения биткоина. Компания насчитывает свыше двух миллионов пользователей из более чем 100 стран. AAX также первой из криптобирж начала использовать технологию LSEG Technology, предлагая высокодоходные сберегательные продукты, более 100 спотовых пар, высоколиквидные фьючерсные рынки, регулярные скидки на основные токены и широкий спектр продуктов, предполагающих обмен фиатных денег на криптовалюту и обратный процесс.