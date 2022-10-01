AAX выступит со вступительной речью о финансовой инклюзии на выставке Token 2049

Компания AAX, являющаяся первоклассной биржей цифровых активов, сегодня представила программу своего участия в выставке Token 2049 в Сингапуре, где вице-президент по глобальному маркетингу и руководитель отдела исследований и стратегии Бен Каселин (Ben Caselin) выступит со вступительной речью о социально-экономических возможностях, которые цифровые активы создают на развивающихся рынках. Он также примет участие в панельной дискуссии об институциональном внедрении, участники которой смогут проанализировать рост сферы цифровых активов и перенаправить внимание на ключевые принципы, лежащие в основе биткоина и цифровых активов. Выставочный стенд AAX предоставит участникам доступ к подробной информации и возможность узнать о влиянии и массовом внедрении цифровых активов на развивающихся рынках, при этом речь будет идти не только о трейдинге и инвестициях, но и о реальных потребностях обычных людей.

Посетители стенда также смогут узнать больше об усилиях AAX по повышению доступности цифровых активов как на уровне инфраструктуры, так и на уровне продукта, например, о готовящемся к запуску приложении AAX Lite. Эта более простая версия приложения AAX , ориентированая больше на сэйвинги, нежели на полноценную торговлю.

Будучи генеральным партнером Token 2049, компания AAX ставит перед собой цель поддержать цифровую экономику в Сингапуре и по всему региону, демонстрируя значительный потенциал конференции и цифровых активов с точки зрения содействия преобразованию отраслей и сообществ в Азии и по всему миру. В течение двухдневной конференции г-н Каселин примет участие в обсуждении некоторых наиболее актуальных тем, касающихся цифровых активов, включая децентрализованные финансы, будущее криптовалют и, что наиболее важно, потенциал применения цифровых активов в повседневной жизни.

Он сосредоточит внимание на той роли, которую блокчейн и биткоин могут играть в расширении возможностей и финансовой безопасности, особенно для 6,5 млрд человек, живущих в странах с развивающимся рынком. Слишком часто эти группы населения игнорируются как второстепенные по отношению к глобальной политике и финансам, но, когда речь заходит о расширении использования цифровых активов, эти рынки, как ожидается, станут основными центрами внедрения. Г-н Каселин заявил:

«Мы рады стать спонсором главной в Азии конференции по цифровым активам, позволяющей нам взаимодействовать с широким сообществом и участвовать в важных обсуждениях, которые ускорят рост и развитие финансовой инфраструктуры и возможностей как в развитых странах, так и в развивающихся странах или странах с высоким экономическим потенциалом».

«Развивающиеся рынки на протяжении десятилетий сталкиваются со значительными проблемами, препятствующими их полноценной интеграции в мировую финансовую систему. Мы убеждены в том, что цифровые активы изменят ситуацию», — добавил он.

В ходе конференции AAX также объявит о запуске AAX Trends — подразделения биржи, специализирующегося на содействии массовому внедрению биткоина, цифровых активов и технологий Web3 посредством образования и партнерства. Новое подразделение биржи стремится к разработке нового подхода, особенно в отношении развивающихся рынков, обладающих высоким потенциалом с точки зрения влияния цифровых активов на повседневную жизнь людей.

«Наше участие в Token 2049 играет важную роль в развитии AAX сейчас, когда мы расширяем спектр предлагаемых услуг и решений для обеспечения доступности цифровых активов на развивающихся рынках, — отметил г-н Каселин. — Мы ожидаем, что использование цифровых активов будет и далее расширяться в этих экономиках, заполняя пробел в сфере цифровых транзакций, что может расширить возможности 6,5 миллиарда человек по всему миру, поддерживая людей, семьи и местный бизнес в осуществлении масштабных финансовых перемен».

Веря в то, что цифровые активы существуют для всех, AAX стремится поддержать людей по всему миру в получении доступа к цифровой альтернативе банковской системе, которая является более удобной в использовании, более безопасной и более инновационной, обеспечивая тем самым более справедливую и инклюзивную финансовую систему для всех.