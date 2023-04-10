АБИИ инвестирует в проекты компании Masdar в области солнечной энергетики в Узбекистане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписал три новых соглашения о проектном финансировании на общую сумму 83,6 млн долларов США в рамках долгового финансирования в размере 396,4 млн долларов США перед ПАО «Энергетическая компания будущего Абу-Даби» (Masdar) на строительство трех новых солнечных электростанций в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях Узбекистана. Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк также учавствуют в данном финансировании.

Подписание знаменует собой первый проект АБИИ по возобновляемым источникам энергии и второй с участием частного сектора в Узбекистане, что соответствует одному из тематических приоритетов АБИИ «Зеленая инфраструктура».

Эти три солнечных электростанции вносят свой вклад в реализацию национальной стратегии Узбекистана по переходу к «зеленой» экономике, которая нацелена на установку более 7 ГВт солнечной энергии к 2030 году. После завершения совокупный потенциал проектов достигнет 897 МВт, что также сделает его одним из крупнейших проектов в области солнечной фотоэлектрической энергии в регионе.

Ожидается, что эти три электростанции будут совместно генерировать электроэнергию для снабжения более миллиона семей и помогут сократить выбросы в среднем почти на один миллион метрических тонн эквивалента двуокиси углерода в год.

«Благодаря этому проекту АБИИ стремится удовлетворить острую потребность в энергетическом спросе быстрорастущего населения Узбекистана», – заявил Константин Лимитовский вице-президент АБИИ по инвестиционным операциям (регион 2: Пакистан, Афганистан, Центральная Азия, Восточная Азия, Западная Азия, Европа, Африка и Латинская Америка). «Прошлой зимой это приобрело особое значение, когда резкое снижение температур привело к нехватке электроэнергии по всей стране. Компания АБИИ стремится помочь Узбекистану в создании инфраструктуры будущего, в том числе за счет мобилизации частного капитала, для содействия стабильному долгосрочному экономическому развитию страны, что, в свою очередь, улучшит региональное сотрудничество в Центральной Азии».

Руководитель финансового отдела компании Masdar Найл Ханниган заявил: «Достижение этой вехи для всех трех проектов является для Masdar моментом гордости и ключевым этапом на пути к экологически чистой энергетики в Узбекистане. Masdar уже играет важную роль в поддержке амбициозных целей правительства Узбекистана в области возобновляемой энергетики, и мы с нетерпением ожидаем продолжения расширения нашего портфеля проектов на этом ключевом стратегическом рынке. Такое достижение было бы невозможно без поддержки правительства Узбекистана и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), а также наших финансовых партнеров, продемонстрировавших твердую приверженность стимулированию устойчивого экономического роста для населения Узбекистана».

На Конференции ООН по изменению климата COP27 в Шарм-эль-Шейхе в прошлом году АБИИ и Masdar также подписали соответствующие заявления об участии в Платформе финансирования ускорителя энергетического перехода (ETAF), глобальной платформе климатического финансирования IRENA, направленной на мобилизацию капитала для расширения финансирования проектов возобновляемой энергетики в развивающихся странах к 2030 году.

Эти соглашения последовали за недавним подписанием Совместной декларации по портфелю проектов на 2023–2026 годы между правительством Узбекистана и АБИИ. На сегодняшний день АБИИ одобрил 11 проектов в Узбекистане на сумму 2,16 млрд долларов США в водном, энергетическом, городском, транспортном и медицинском секторах.