Adagum Valley от винодельни «Олимп» и Luding Group: воплощение традиций и взгляд в будущее

Одно из крупнейших винодельческих предприятий Кубани – винодельня «Олимп» представляет коллекцию вин Adagum Valley защищенного географического указания (ЗГУ) Кубань. Вина Adagum Valley воплощают лучшие винные традиции Кубани. Создание коллекции является важным шагом долгосрочной стратегии развития российского виноделия, которую реализует Luding Group, стратегический партнёр «Олимпа».

Название коллекции дала река Адагум, распложённая в живописной долине Краснодарского края неподалёку от винодельни «Олимп». Вина Adagum Valley разработаны мастерами-энологами при участии признанных экспертов проекта L-Wine by Luding Group – лидера российского винного рынка с многолетним опытом работы.

Для создания вин коллекции Adagum Valley используется отборный виноград с собственных виноградников, проходящий строгую селекцию. Современное оборудование винодельческого предприятия гарантирует высокое качество и полноценное отражение всех особенностей терруара в вине.

«Вина — одна из быстро растущих категорий на российском алкогольном рынке. Объём их потребления в России сегодня составляет почти 1,2 млрд литров в год, – подчёркивает исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, – При этом у потребителей растёт интерес к российским винам, государство оказывает российским виноделам мощную поддержку. И мы продолжаем наращивать инвестиции в потенциал винодельни «Олимп», создавая новые коллекции уникальных кубанских вин. Мы ежегодно высаживаем 250-300 га виноградников автохтонных и классических сортов, расширяя собственную сырьевую базу предприятия, чтобы иметь ещё больше возможностей предлагать потребителям лучшие вина солнечной Кубани».

В коллекции Adagum Valley представлено пять вин: Рислинг, Ркацители, Мерло, Саперави и Пино нуар. По задумке создателей, в них ярко проявляются уникальные характеристики каждого из сортов винограда, к которым местный терруар добавляет свои особые нотки.

«Краснодарский край – один из ключевых винодельческих регионов России, – отмечает Армен Даниелян, директор винодельни «Олимп», – Виноградники здесь богаты разнообразием сортов, и отражение каждого из них в нашей новой коллекции придётся по вкусу, как настоящим знатокам вин, так и самой широкой аудитории, которая проявляет интерес к российскому виноделию».

Справка о винодельне «ОЛИМП»

«ОЛИМП» — винодельческое предприятие полного цикла с собственными виноградниками, цехами первичного и вторичного виноделия, что позволяет полностью контролировать производственный процесс. Винодельня входит в тройку лидеров среди производителей вин Кубани. С 2017 года стратегическим партнером предприятия является Luding Group. Наличие у «ОЛИМПА» собственных виноградников позволяет Luding Group выстраивать вертикальную интеграцию от виноградной лозы до конечного покупателя, сохраняя высокое качество при оптимальных ценах на продукцию.