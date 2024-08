Address Beach Resort в Дубае предложил значительные скидки

Address Beach Resort в Дубае предложил воспользоваться скидкой 20 % на проживание, 25 % на посещение ресторанов и 15 % на спа-процедуры при бронировании отдыха до 20 сентября на пребывание в отеле до 31 марта 2025 года.

Address Beach Resort

Address Beach Resort, настоящая достопримечательность Дубая, состоит из двух роскошных небоскребов, соединенных между собой самым высоким в мире открытым панорамным бассейном. Идеально расположенный рядом с пляжем JBR Beach и главными достопримечательностями, курорт может похвастаться непревзойденной локацией для знакомства с потрясающими достопримечательностями Дубая.

Этот курорт, которому присвоено пять звезд согласно рейтинга Forbes Travel Guide, предлагает широкий выбор роскошных удобств. Воспользуйтесь скидкой 25 % в ряде ресторанов: от пляжного очарования The Beach Grill и ливано-бразильского фьюжн-ресторане Li ‘Brasil до изысканных блюд в ресторане The Restaurant и блюд интернациональной кухни в The Lounge. Отдохните со скидкой 15 % в The Spa на 75 уровне, который предлагает расслабляющий массаж и процедуры по уходу за кожей.

Address Beach Resort – первый пляжный курорт в сети Address Hotels + Resorts, принадлежащей Emaar Hospitality Group. Культовый отель расположен в Jumeirah Beach Residences (JBR) с видом на Персидский залив. К услугам гостей две 77-этажные башни, 217 стандартных номеров и номеров люкс, рестораны, непревзойденные развлекательные заведения, 443 апартамента с обслуживанием и 478 жилых апартаментов. Гости могут воспользоваться эксклюзивным доступом к «самому высокому в мире открытому панорамному бассейну, расположенному в здании», что подтверждено Guinness World Records 31 марта 2021 года, из которого открывается потрясающая панорама Дубая. В отеле также есть частный пляж, несколько бассейнов, ультрасовременные пространства для проведения мероприятий, тренажерный зал последнего поколения и отмеченный наградами спа-центр The Spa at Address.