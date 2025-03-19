Лидеры автомобильного рынка хотят вернуть асбестовые тормозные колодки

Пересмотреть запрет асбестовых накладок на тормозные колодки призвал Альянс за автомобильные инновации, сообщает портал «Утро.ру».

Крупнейшие производители, такие как Mitsubishi, KIA, Mercedes, Porche, Nissan, Toyota и другие, объединившиеся в Альянс, в октябре 2024 года раскритиковали позицию Американского агентства по защите окружающей среды (EPA) по поводу запрета использования асбеста в производстве тормозных накладок, назвав его «необоснованным» и потребовали ее пересмотра.

Эксперты считают, что инициатива может быть успешной, так как в марте 2025 года произошла смена руководства в ЕРА: заместителем руководителя агентства назначен адвокат Дэвид Футухи, ранее при подаче заявления об отмене запрета на использование асбеста выступавший официальным представителем Альянса. Он также является членом команды президента США Дональда Трампа, который высказывался в защиту промышленного использования асбеста не один раз.

Авторы статьи напоминают: на Западе борьба промышленных группировок за использование асбеста продолжается более 30 лет. На основании опыта стран ЕС в конце XX века было доказано, что амфибол – один из видов асбеста – представляет угрозу для здоровья человека. Этот вид минерала добывался на территории Севера Европы и её бывших колоний. Между тем, в России, Канаде, США и других странах использовался хризотиловый асбест, который при соблюдении правил контролируемого использования для людей безопасен.

ЕС стремился запретить все виды асбеста, поскольку частичный запрет открывал рынки Евросоюза для доступного и эффективного хризотила, а это не было на руку местным промышленникам. В результате для хризотилсодержащей продукции были закрыты несколько крупнейших рынков сбыта автомобилей, из-за чего производители в США и других странах мира отказались от технологии.

Если Дональд Трамп откроет рынок США для хризотилового асбеста, минерал вернет утраченные за 30 лет гонений на него позиции.

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