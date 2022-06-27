Аэропорт Дасин становится инновационной зоной, привлекая всеобщее внимание

Мир
27 июня 2022

Экономическая зона пекинского международного аэропорта Дасин (BDIAEZ) объявила конкурс инновационных идей для создания города будущего. Всего за несколько десятилетий территория может превратиться в «аэрополис» (населенный пункт, приближенный к аэропорту) мирового класса.

Международный исследовательский конкурс инновационных идей «Город будущего» начался 27 мая и продлится до конца августа.

В заявлении административного комитета BDIAEZ, организатора конкурса, говорится, что основное внимание будет уделено четырем направлениям: экология и низкоуглеродное развитие, культурная инклюзивность, новые потребительские ценности и интеллектуальные технологии. Цель мероприятия — поиск предложений по городскому развитию, стимулирование инноваций с помощью бизнес-моделей, политики и технологий, а также взаимодействие в поиске и распределении ресурсов.

К примеру, сектор интеллектуальных технологий отвечает за поиск новейших решений, моделей и предложений, направленных на улучшение предоставляемых услуг и управления зоной с целью создания умного города.

Идеи для конкурса могут предлагать молодые ученые, студенты и научно-исследовательские организации, а также технологические предприятия и стартапы из Китая или из-за рубежа.

Организаторы конкурса отмечают, что экономическая зона BDIAEZ, расположенная в непосредственной близости от пекинского международного аэропорта Дасин, станет экспериментальной площадкой для ведущих участников и окажет им поддержку, способствуя реализации и запуску проектов.

Они также заявляют, что, помимо призов, победители будут представлены инвесторам и смогут получать рекомендации от лидеров отрасли и известных ученых.

Конкурс проходит в рамках ряда мероприятий, проводимых BDIAEZ в недавнее время, так как экономическая зона находится в поиске предложений по развитию международного торгово-развлекательного комплекса. Целью проекта является стимулирование официальных мероприятий и выставочного бизнеса, а также структур потребления.

Площадь центра экономической зоны BDIAEZ составляет около 150 квадратных километров. Из них 50 квадратных километров находятся в Пекине, остальная часть принадлежит соседней провинции Хэбэй. Международный торгово-развлекательный комплекс будет располагаться в восточной части Пекина.

По данным административного комитета, в 2016 году Государственный совет утвердил создание экономической зоны с дальнейшим превращением ее в крупнейший транспортный кластер для международных связей, ведущий район национальной авиации и демонстрационную зону для координированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Наличие аэропорта и преимущества преференциальной политики функциональных зон превратят BDIAEZ в центр притяжения крупнейших ресурсов и новую движущую силу для регионального экономического роста.

Общая структура промышленности экономической зоны BDIAEZ уже определена: ключевую роль в ней играют концепции жизни и здравоохранения, а в основе лежат высококлассные услуги и авиационная безопасность, информационные технологии нового поколения и современное оборудование.

На данный момент открыты шесть крупных промышленных парков, включая центр инновационных услуг зоны свободной торговли, парк интеллектуального производства медицинского оборудования, медико-биологический инкубатор и международный бизнес-центр.

BDIAEZ является единственной зоной Пекина, перенявшей благоприятную политику зоны свободной торговли и научного парка Чжунгуаньцунь — высокотехнологичной демонстрационной зоны в столице. Одновременно территория развивает стратегии по освоению собственного сектора услуг.

В настоящее время административный комитет BDIAEZ имеет 80 административных производств, 49 из которых делегированы окружным правительством и 31 — муниципальными властями.

Был достигнут заметный прогресс в создании благоприятной для бизнеса среды с модернизацией услуг и оптимизацией процесса согласований.

Кроме того, с помощью онлайн платформы для оптимизации процесса согласований, BDIAEZ предлагает индивидуальную помощь предприятиям, столкнувшимся с трудностями.

По данным Административного комитета, представители экономической зоны планируют учредить 20 крупных проектов, из которых шесть будут введены в эксплуатацию в этом году.

Проекты будут направлены на продвижение реформ и развитие экспортных отраслей, а также помогут обеспечить планомерную работу аэропорта.

Таким образом, к 2035 году будет создана современная, интеллектуальная и экологически безопасная экономическая зона. Согласно плану разработки, она будет играть жизненно важную роль в стимулировании высококачественного регионального развития.

Ожидается, что к этому времени аэропорт Дасин станет международным авиацентром с годовым потоком до 100 миллионов пассажиров.

В настоящий момент регистрация на конкурс инновационных идей «Город будущего» является открытой.

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