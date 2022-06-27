Аэропорт Дасин становится инновационной зоной, привлекая всеобщее внимание

Экономическая зона пекинского международного аэропорта Дасин (BDIAEZ) объявила конкурс инновационных идей для создания города будущего. Всего за несколько десятилетий территория может превратиться в «аэрополис» (населенный пункт, приближенный к аэропорту) мирового класса.

Международный исследовательский конкурс инновационных идей «Город будущего» начался 27 мая и продлится до конца августа.

В заявлении административного комитета BDIAEZ, организатора конкурса, говорится, что основное внимание будет уделено четырем направлениям: экология и низкоуглеродное развитие, культурная инклюзивность, новые потребительские ценности и интеллектуальные технологии. Цель мероприятия — поиск предложений по городскому развитию, стимулирование инноваций с помощью бизнес-моделей, политики и технологий, а также взаимодействие в поиске и распределении ресурсов.

К примеру, сектор интеллектуальных технологий отвечает за поиск новейших решений, моделей и предложений, направленных на улучшение предоставляемых услуг и управления зоной с целью создания умного города.

Идеи для конкурса могут предлагать молодые ученые, студенты и научно-исследовательские организации, а также технологические предприятия и стартапы из Китая или из-за рубежа.

Организаторы конкурса отмечают, что экономическая зона BDIAEZ, расположенная в непосредственной близости от пекинского международного аэропорта Дасин, станет экспериментальной площадкой для ведущих участников и окажет им поддержку, способствуя реализации и запуску проектов.

Они также заявляют, что, помимо призов, победители будут представлены инвесторам и смогут получать рекомендации от лидеров отрасли и известных ученых.

Конкурс проходит в рамках ряда мероприятий, проводимых BDIAEZ в недавнее время, так как экономическая зона находится в поиске предложений по развитию международного торгово-развлекательного комплекса. Целью проекта является стимулирование официальных мероприятий и выставочного бизнеса, а также структур потребления.

Площадь центра экономической зоны BDIAEZ составляет около 150 квадратных километров. Из них 50 квадратных километров находятся в Пекине, остальная часть принадлежит соседней провинции Хэбэй. Международный торгово-развлекательный комплекс будет располагаться в восточной части Пекина.

По данным административного комитета, в 2016 году Государственный совет утвердил создание экономической зоны с дальнейшим превращением ее в крупнейший транспортный кластер для международных связей, ведущий район национальной авиации и демонстрационную зону для координированного развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Наличие аэропорта и преимущества преференциальной политики функциональных зон превратят BDIAEZ в центр притяжения крупнейших ресурсов и новую движущую силу для регионального экономического роста.

Общая структура промышленности экономической зоны BDIAEZ уже определена: ключевую роль в ней играют концепции жизни и здравоохранения, а в основе лежат высококлассные услуги и авиационная безопасность, информационные технологии нового поколения и современное оборудование.

На данный момент открыты шесть крупных промышленных парков, включая центр инновационных услуг зоны свободной торговли, парк интеллектуального производства медицинского оборудования, медико-биологический инкубатор и международный бизнес-центр.

BDIAEZ является единственной зоной Пекина, перенявшей благоприятную политику зоны свободной торговли и научного парка Чжунгуаньцунь — высокотехнологичной демонстрационной зоны в столице. Одновременно территория развивает стратегии по освоению собственного сектора услуг.

В настоящее время административный комитет BDIAEZ имеет 80 административных производств, 49 из которых делегированы окружным правительством и 31 — муниципальными властями.

Был достигнут заметный прогресс в создании благоприятной для бизнеса среды с модернизацией услуг и оптимизацией процесса согласований.

Кроме того, с помощью онлайн платформы для оптимизации процесса согласований, BDIAEZ предлагает индивидуальную помощь предприятиям, столкнувшимся с трудностями.

По данным Административного комитета, представители экономической зоны планируют учредить 20 крупных проектов, из которых шесть будут введены в эксплуатацию в этом году.

Проекты будут направлены на продвижение реформ и развитие экспортных отраслей, а также помогут обеспечить планомерную работу аэропорта.

Таким образом, к 2035 году будет создана современная, интеллектуальная и экологически безопасная экономическая зона. Согласно плану разработки, она будет играть жизненно важную роль в стимулировании высококачественного регионального развития.

Ожидается, что к этому времени аэропорт Дасин станет международным авиацентром с годовым потоком до 100 миллионов пассажиров.

В настоящий момент регистрация на конкурс инновационных идей «Город будущего» является открытой.