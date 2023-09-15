Африка встретилась с Кореей в Париже на юбилейном бизнес-саммите

Бизнес-саммит Африки и Кореи был организован в отеле Peninsula в Париже Корейско-Африканским фондом и Корейской торгово-промышленной палатой (KCCI) при поддержке Министерства иностранных дел Республики Корея. Темой бизнес-саммита стала «Партнерство Африка-Корейский в эпоху значительных преобразований».

Президент Корейско-Африканского фонда Ле Ун Ки заявил: «Этот саммит был организован, чтобы заложить основу для «Саммита Корея-Африка 2024 года», запланированного на следующий год, и предоставить корейским компаниям возможность изучить стратегии выхода на рынок Африки. и улучшить понимание мер сотрудничества, особенно с учетом фазы полной реализации Соглашения о ЗСТ, которая началась в 2021 году». Корейское правительство планирует разместить Корейско-африканский саммит в Корее в 2024 году.

Африканская зона свободной торговли является самой обширной зоной свободной торговли как по географическому охвату, так и по количеству стран-участниц с момента создания Всемирной торговой организации (ВТО). Членами этой организации являются 54 из 55 стран Африканского союза (за исключением Эритрея), что составляет 1,3 миллиарда человек, а совокупный ВВП в размере 3,4 $ трлн.

На саммите были представлены презентации и углубленные дискуссии по таким темам, как экономическая интеграция, торговля, индустриализация и разрывы в производительности, а также возможности сотрудничества с корейскими предприятиями и инвесторами в ряде отраслей, включая сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику, возобновляемые источники энергии, производство и цифровизацию.

В сессиях приняли участие более 150 участников, в том числе Вамкеле Мене, генеральный секретарь AFCFTA; Альберт Мучанга, комиссар по торговле и промышленности Комиссии Африканского союза; Чан Сон Мин, специальный посланник и старший секретарь президента по будущей стратегии РК; Сим Чабалала, исполнительный директор Standard Bank Group; Пан Ги Мун, бывший генеральный секретарь ООН; Ю Чжон Джун, вице-председатель и руководитель отдела по корпоративным связям с правительством США SK Group; и Со Сан Хён, старший научный сотрудник POSCO

Бывший саммит ООН Генеральный секретарь Пан Ги Мун в видеопослании, направленном в честь этого события, заявил следующее: «Афро-корейский бизнес-саммит – отличная инициатива», добавив, что «Африка находится на критическом этапе, и континент вступает в новую фазу экономической интеграции с высоким потенциалом».

Мистер Бэн добавил: «Африка быстро превращается в крупнейший в мире рынок роста», и далее подчеркнул: «Без Африки мы не можем придать импульс экологической революции или решить насущные глобальные проблемы, такие как климатический кризис».

Генеральный секретарь Африканской зоны свободной торговли Вамкеле Мене выступил в ходе сессии дня, заявив следующее: «Проблемы в Африке также создают возможности для инвесторов. Hyundai может создать производственные базы в Африке, а Samsung может расширить их, и не только в Южно-Африканской Республике и Египте, как сейчас».

Чой Кён Лим, бывший корейский представитель WTO CTG заявил следующее: «С географической точки зрения Корея – очень маленькая страна, но объем нашей торговли — это прямая противоположность: по этому показателю мы входим в число крупнейших экономических держав мира. Однако объем торговли между Африкой и Кореей составляет менее 2%». При этом он призвал участников «приложить усилия для укрепления экономического партнерства между Африкой и Кореей».

Кроме того, г-н Чой упомянул о состоявшемся в 2024 году саммите Кореи и Африки и настоятельно призвал Африку поддержать выставку Pusan EXPO 2030, которая предоставит Африке значительные деловые возможности.

Чан Сон Мин, специальный посланник и старший секретарь президента Республики Корея по стратегии будущего развития, представлявший президента Юн Сок Ёль на этом мероприятии, заявил следующее: «Африка считается крупнейшим и наиболее важным центром роста на мировой арене. Значительные усилия по региональной интеграции с Африканской зоной свободной торговли станут воротами к безграничному потенциалу Африки. Процветание Африки согласуется не только с международным сообществом, но и с Кореей, создавая возможности для нового рынка для корейского частного сектора благодаря взаимовыгодному истинному партнерству».

Альберт Мучанга, комиссар Африканского союза по торговле и промышленности, участвовавший в работе дискуссионной группы по промышленности и существенному разрыву в производительности в Африке, заявил следующее: «Повышение производительности крайне необходимо для обеспечения всеохватного роста и устойчивого развития по всей Африке», и «Как показывает опыт развития Кореи, преодоление разрыва в производительности за счет инвестиций в развитие и использование человеческого капитала является уроком для Африки, и благодаря партнерству между Кореей и Африкой континент станет ключевым двигателем глобального экономического роста».

Вице-президент Ю по международному сотрудничеству SK Group, второго по величине конгломерата в Корее, сказал: «Для меня большая честь участвовать в этом бизнес-саммите, который будет изучать новые возможности сотрудничества между корейским частным сектором и африканскими странами». Далее он заявил: «Учитывая неограниченный бизнес-потенциал континента, крайне важно укреплять двусторонние отношения и углублять наше понимание африканских стран».

«Этот саммит имеет еще большее значение, поскольку он выходит за рамки бизнес-форума», – заявил президент Корейско-Африканский фонд Лио Вун-Ки, и выразил надежду на то, что он послужит полезной возможностью для выработки новых инициатив сотрудничества между Кореей и Африкой.