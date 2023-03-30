«АГРИСОВГАЗ» примет участие в международной выставке «ТЕПЛИЦЫ.ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ. ЦВЕТЫ-2023» в Казахстане

Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший в России производственный комплекс, представит свои новейшие разработки для тепличной отрасли на 13-й международной выставке «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ. ЦВЕТЫ-2023». Мероприятие состоится 5-7 апреля в г. Алматы, Республика Казахстан.

Россия и Казахстан имеют давние экономические связи и партнерские отношения. По данным ЕАБР, в 2022 году товарооборот стран союза достиг рекордных 80 млрд долларов. В ближайшей перспективе экономическое сотрудничество между странами будет только усиливаться. Международные выставки и форумы способствуют поддержанию этой тенденции.

Одним из ближайших мероприятий такого формата, на котором будут представлены технологические решения российский компаний, станет Международная выставка «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ. ЦВЕТЫ». Она традиционно является одним из крупнейших событий страны, способствующих развитию тепличного направления. В этом году одним из ключевых блоков деловой программы станет семинар-совещание «Защищенный грунт Казахстана – 2023» с участием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстана, сельскохозяйственных формирований, финансирующих организаций, представителей действующих тепличных комбинатов. В рамках мероприятия будут обсуждать перспективные планы и развитие тепличной отрасли АПК, технологии LED освещения и пр.

Одним из значимых участников выставки станет «АГРИСОВГАЗ». Сегодня компания играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой структурой, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. На сегодняшний день более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ». Эксперты компании готовы поделиться с коллегами из Казахстана инновационными технологиями.

В настоящее время «АГРИСОВГАЗ» завершил разработку системы микроклиматической ячейки. Ее технологические решения могут быть использованы в любых климатических зонах и позволяют получать лучшие результаты урожайности и качества продукции. Причем разработка доступна как для использования в качестве самостоятельных тепличных комплексов, так и для модернизации существующих объектов. Модель микроклиматической ячейки будет представлена на международном мероприятии.

«Повышение уровня эффективности сельскохозяйственных технологий и как следствие качества жизни людей сегодня является одним из приоритетных направлений развития многих стран мира, в том числе СНГ. Современные технические решения, новейшие автоматические линии, соответствие не только ГОСТ, но и международным стандартам качества делают продукцию российских предприятий оптимальным выбором для развития АПК и повышения уровня продовольственной безопасности различных стран мира. Особенно это актуально для регионов с непростым для ведения с/х климатом» – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru