«АГРИСОВГАЗ» приняла участие в модернизации городской инфраструктуры в Грозном

5 сентября 2022 г., Грозный – Компания «АГРИСОВГАЗ», один из крупнейших производителей металлоконструкций в России, приняла участие в реконструкции дорожной инфраструктуры в столице Чеченской Республики городе Грозный. Модернизацию приурочили к 71-й годовщине со дня рождения первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Обновленную транспортную магистраль торжественно открыл глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров.

Реконструкция направлена на повышение комфорта населения и уменьшение загруженности улиц. Силами Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова было расширено дорожное полотно и выполнен комплекс работ по благоустройству центральных магистралей города.

Наиболее масштабные изменения коснулись одной из главных улиц города, названной в честь боевого офицера, Героя России Сайпуддина Лорсанова. Были обновлены подземные коммуникации, проложены новые линии электросети и газопровода, выполнено обустройство колодцев коммунальных сетей, проведено озеленение. Компания «АГРИСОВГАЗ» для благоустройства поставила 90 опор освещения. Наряду с новыми светофорами и более чем 150 дорожными знаками это позволило повысить безопасность движения на оживленной транспортной магистрали. Нововведения и обновленная пешеходная зона, парковочные карманы не только визуально преобразили улицу Лорсанова, но и адаптировали ее к текущей дорожной ситуации: повысили безопасность и пропускную способность. На торжественной церемонии открытия присутствовали глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, председатель парламента ЧР Магомед Даудов, председатель Правительства ЧР Муслим Хучиев, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, а также другие официальные лица. Во время мероприятия Рамзан Ахматович Кадыров подчеркнул значимость проделанной работы, а также отметил, что реализация подобных инициатив остается приоритетной задачей для республиканских властей. В ближайшие планы по улучшению городской инфраструктуры входит благоустройство прилегающей территории.

«Производство дорожных металлоконструкций является одним из приоритетных направлений работы нашей компании. Современные технологии производства, новейшие автоматические линии, соответствие ГОСТ и международным стандартам делают продукцию «АГРИСОВГАЗ» оптимальным выбором для реконструкции инфраструктурных объектов городского и регионального значения. Мы рады, что участвуем в модернизации одного из крупнейших городов Северного Кавказа и помогаем делать жизнь людей лучше и безопаснее», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru