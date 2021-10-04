«Агропродмаш-2021»: Кубань приняла участие в международной промышленной выставке

В работе 26-й выставки «Агропродмаш-2021» приняли участие хозяйствующие субъекты Краснодарского края. Экспозиция оборудования, приборов, ингредиентов для пищевой промышленности и устройств для переработки проходит в Москве при содействии специалистов Центра поддержки экспорта, сообщает пресс-служба кубанской краевой администрации.

«Компании Кубани в своей работе обозначили в течение этого года хорошие перспективы. Получив всемерную поддержку на внутреннем рынке страны от краевого Фонда развития промышленности, теперь они выходят на следующий этап деятельности, на котором могут ориентировать поставки своей продукции на экспорт. Вместе с этим, мы видим стабильно возрастающий интерес к кубанской промышленной продукции наших зарубежных коллег. Тем более, она характеризуется повышенным качеством изготовления и соответствует всем действующим международным стандартам», – рассказал Роман Воротников, глава краснодарского Центра поддержки экспорта.

В выставке «Агропродмаш-2021» приняли участие предприятие по производству модульных котельных «КЗКЭО Энерго-Стандарт», изготовитель хлебопекарного и кондитерского оборудования «Левант-рус», завод по изготовлению гибкой упаковки «Юг-Полимер» и обработчик металлоизделий «Сормат».

В администрации Краснодарского края напомнили, на развитие промышленных предприятий региона в течение этого года уже направлено порядка 12 млн рублей.

Источник фото: newdpp.krasnodar.ru