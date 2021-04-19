Академия Минпросвещения провела Всероссийскую космическую лабораторную работу для школьников по всей России

В честь празднования 60-летия первого полета человека в космос школьники приняли участие в образовательной акции «Космолаб-2021».

Во Всероссийской космической лабораторной работе приняли участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов. «Космолаб — 2021» охватил 5 тысяч «Точек роста» и школы по всей России, присоединившиеся к акции. Лабораторная работа проходила на протяжении 108 минут — столько времени Юрий Гагарин провел в космосе. Школьникам необходимо было вычислить массу Земли, а также измерить массу тела космонавта в невесомости, используя формулы и оборудование.

Для учеников «Точки роста» в городе Гагарине (Смоленская область), на родине легендарного космонавта, Всероссийская космическая лабораторная работа прошла в Мобильном Кванториуме, оснащенном высокотехнологичным оборудованием для проведения практических занятий.

Во время проведения лабораторной работы в социальный сетях был запущен хештег #Космолаб_2021, который активно использовали на своих страницах участники. Педагоги и ученики из разных городов России выкладывали фотографии и делились своими впечатлениями.

«С самого утра руководитель Центра „Точка роста“ Ольга Ингмаровна Герлак вместе с учителем физики Макаровой Зоей Филипповной и обучающимися 7 „Б“ класса занялись наукой. Получилось интересно и полезно! Теперь мы точно знаем, сколько весит мобильный телефон, как измерить Землю, сколько весит космонавт… Эти знания юным физикам очень пригодятся! Со всеми заданиями ребята справились замечательно. Рабочие листы участников лаборатории были заполнены расчетами!», — поделились сотрудники МАОУ «Гимназия 1» на странице Facebook.

Для учителей естественно-научных дисциплин Академия организовала семинар «Просто космос. Космическая ночь в Академии». В мероприятии приняли участие более 100 учителей физики и астрономии из 23 регионов России. Для педагогов подготовили насыщенную программу: встреча с астрофизиком Владимиром Сурдиным и космонавтом Николаем Чубом, а также мастер-классы по физике, астрономии, робототехнике в «Кванториуме», которые провели Учитель года России — 1992 Артур Заруба, учителя физики Артем Барат и Андрей Белышев, учитель информатики Роман Свирин.

В рамках семинара «Просто космос. Космическая ночь в Академии» состоялось награждение победителей дистанционной космической викторины «Через тернии к звездам». В викторине приняли участие более 92 тысяч школьников с 1 по 11 класс. Ученики отвечали на вопросы из истории отечественной космонавтики и астрономии. На церемонию награждения 12 апреля были приглашены победители Москвы и Подмосковья. Участники викторины получат электронные сертификаты и дипломы. Все победители получат памятные подарки по почте.

«Все дети очень разные, и сложно предсказать, что именно зацепит того или иного ребенка и заставит его впоследствии выбрать определенную дорогу в жизни. Поэтому я обеими руками за то, чтобы проходили совершенно разные мероприятия, чтобы использовались разные способы для того, чтобы показать детям все возможности, все дороги, которые они, может быть, выберут в будущем», — прокомментировал проведение Всероссийской космической лабораторной работы российский космонавт-испытатель Николай Чуб.