Акция от KAMA TYRES: шиномонтаж в подарок к летним Viatti

С 19 марта и до 31 июля при покупке летних шин Viatti в подарок предоставляется шиномонтаж. Участником акции можно стать, купив четыре шины бренда одного типоразмера диаметром 13-19 дюймов и записавшись на монтаж в один из центров, участвующих в акции*. Кассовый чек или кредитный лист предъявляется для подтверждения покупки при шиномонтаже.

Организатором акции выступает «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES. «В этом году покупатели шин Viatti могут воспользоваться не только преимуществами нашей традиционной сезонной акции «Шиномонтаж от Viatti», но и получить бонусные баллы в размере 10% от суммы оплаты товара, которые возможно обменять на подарочную карту, сертификаты партнеров и другие подарки. Одна покупка – двойное преимущество», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Количество товара по спецпредложению «Шиномонтаж от Viatti» ограничено, и акция может завершиться в любое время. Все подробности и детали услуг необходимо уточнять в выбранном шинном центре – участнике проекта.

Viatti представляет три линейки летних шин. Для легковых автомобилей Viatti Strada Asimmetrico. Для кроссоверов и внедорожников разработаны две модели – Viatti Bosco A/T и Viatti Bosco H/T.

Организатором выступает ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (ИНН 1651024807; адрес: 423570, РФ, РТ, район Нижнекамский, г. Нижнекамск, тер. Промзона, корп. АИК-24, каб. 402).

*Список шинных центров, участвующих в акции, а также полные правила акции «Шиномонтаж от Viatti» доступны по ссылке https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/montazhvpodarok/

Правила акции «КЭШ от Viatti»: https://www.viatti.ru/ru/brand_viatti/giftsfromviatti/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/