Акцент на «социалку»: «Норникель» снова удвоил расходы социальную сферу

Компания 10 февраля опубликовала итоги по МФСО (международный стандарт финансовой отчетности) за 2021 год год. Согласно отчету, объем капитальных вложений ГМК вырос сразу на 57% до 2,8 млрд долларов, установив таким образом новый рекорд. Рекордным сказался и уровень социальных трат «Норникеля»: за отчетный период компания увеличила объем социальных инвестиций с 500 млн до одного миллиарда долларов. Таким образом из общего объема выручки (17,9 млрд долларов) ГМК выделила на «социалку» около 6%. Для российской промышленности этот показатель стал самым высоким.

Резкое увеличение суммы капитальных вложений в компании объясняют стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам. В частности, модернизация инфраструктуры энерго- и газоснабжения обошлась ГМК в 315 млн долларов, расходы по Серной программе составили 526 млн долларов, вложения в развитие Заполярного филиала достигли почти 850 млн долларов, объем инвестиций в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики вырос в 3 и в 4 раза соответственно. Таким образом, итоговые 2,8 млрд долларов пошли исключительно на модернизацию, развитие и наращивание мощностей флагманских производственных площадок «Норникеля».

Традиционная статья расходов компании — экологическая безопасность. В числе наиболее затратных природозащитных проектов, реализуемых «Норникелем», — Серная программа, переход на возобновляемую энергетику, установки по отслеживанию качества атмосферного воздуха в Норильске, очистка Норильского промышленного района от застарелого мусора. И, конечно, задача по минимизации климатических рисков в условиях глобального потепления. «Экологическая стратегия компании дает значимые результаты. После закрытия плавильного и металлургического цехов на Кольском полуострове выбросы диоксида серы по Кольскому дивизиону сократились на 78% по сравнению с прошлым годом и на 90% по сравнению с уровнем 2015 года, больше, чем планировалось изначально. В Норильском дивизионе выбросы диоксида серы сокращены на 14%. После завершения первой фазы Серной программы в Норильске, которая запланирована до конца этого года, мы ожидаем, что в следующем году выбросы диоксида серы в Норильском дивизионе снизятся на 45% от уровня 2015 года», — отметил президент компании Владимир Потанин.

Социальная сфера — еще один приоритет «Норильского никеля». Обязательства по материальной поддержке народов Севера, помощь регионам присутствия в борьбе с пандемией, инвестирование грантов для НКО, финансовая поддержка волонтерских движений, вложения в развитие туристического кластера — это далеко не полный список социальных интересов компании. Однако львиную долю социальных инвестиций в 2021 году составили резервы для финансирования Комплексной программы социально-экономического развития Норильска. Суммарный объем инвестиций ГМК на эти цели составит более 230 млрд рублей. «В 2021 году компания существенно увеличила социальные инвестиции, превысившие 1 млрд долларов — в основном благодаря созданию резерва под долгосрочную программу реновации жилья и социальной инфраструктуры Норильска до 2035 года», — рассказал Владимир Потанин. Программа, в частности, включает в себя демонтаж устаревших зданий, строительство многоквартирных современных домов, нового ледового стадиона, бассейна и музея современного искусства, реконструкцию канализационной системы, здания Полярного государственного университета, концертного зала и многое другое.