Акцент на «социалку»: «Норникель» снова удвоил расходы социальную сферу

Экономика
11 февраля 2022

Компания 10 февраля опубликовала итоги по МФСО (международный стандарт финансовой отчетности) за 2021 год год. Согласно отчету, объем капитальных вложений ГМК вырос сразу на 57% до 2,8 млрд долларов, установив таким образом новый рекорд. Рекордным сказался и уровень социальных трат «Норникеля»: за отчетный период компания увеличила объем социальных инвестиций с 500 млн до одного миллиарда долларов. Таким образом из общего объема выручки (17,9 млрд долларов) ГМК выделила на «социалку» около 6%. Для российской промышленности этот показатель стал самым высоким.

Резкое увеличение суммы капитальных вложений в компании объясняют стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам. В частности, модернизация инфраструктуры энерго- и газоснабжения обошлась ГМК в 315 млн долларов, расходы по Серной программе составили 526 млн долларов, вложения в развитие Заполярного филиала достигли почти 850 млн долларов, объем инвестиций в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики вырос в 3 и в 4 раза соответственно. Таким образом, итоговые 2,8 млрд долларов пошли исключительно на модернизацию, развитие и наращивание мощностей флагманских производственных площадок «Норникеля».

Традиционная статья расходов компании — экологическая безопасность. В числе наиболее затратных природозащитных проектов, реализуемых «Норникелем», — Серная программа, переход на возобновляемую энергетику, установки по отслеживанию качества атмосферного воздуха в Норильске, очистка Норильского промышленного района от застарелого мусора. И, конечно, задача по минимизации климатических рисков в условиях глобального потепления. «Экологическая стратегия компании дает значимые результаты. После закрытия плавильного и металлургического цехов на Кольском полуострове выбросы диоксида серы по Кольскому дивизиону сократились на 78% по сравнению с прошлым годом и на 90% по сравнению с уровнем 2015 года, больше, чем планировалось изначально. В Норильском дивизионе выбросы диоксида серы сокращены на 14%. После завершения первой фазы Серной программы в Норильске, которая запланирована до конца этого года, мы ожидаем, что в следующем году выбросы диоксида серы в Норильском дивизионе снизятся на 45% от уровня 2015 года», — отметил президент компании Владимир Потанин.

Социальная сфера — еще один приоритет «Норильского никеля». Обязательства по материальной поддержке народов Севера, помощь регионам присутствия в борьбе с пандемией, инвестирование грантов для НКО, финансовая поддержка волонтерских движений, вложения в развитие туристического кластера — это далеко не полный список социальных интересов компании. Однако львиную долю социальных инвестиций в 2021 году составили резервы для финансирования Комплексной программы социально-экономического развития Норильска. Суммарный объем инвестиций ГМК на эти цели составит более 230 млрд рублей. «В 2021 году компания существенно увеличила социальные инвестиции, превысившие 1 млрд долларов — в основном благодаря созданию резерва под долгосрочную программу реновации жилья и социальной инфраструктуры Норильска до 2035 года», — рассказал Владимир Потанин. Программа, в частности, включает в себя демонтаж устаревших зданий, строительство многоквартирных современных домов, нового ледового стадиона, бассейна и музея современного искусства, реконструкцию канализационной системы, здания Полярного государственного университета, концертного зала и многое другое.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

В Совете Федерации обсудили вопросы развития и поддержки индустриального лососеводства

Общество

Где найти продающие креативы для рекламных постов: основные источники

Экономика

Программу обучения китайскому языку для проекта Thar Block-1 запускает Shanghai Electric

Регионы

Участие в свыше 1200 учебно-тренировочных занятий в 2021 году приняли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»