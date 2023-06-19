АКМР включила в топ-50 рейтинга «TOP-COMM 2023» пресс-атташе ГК «КОРТРОС»

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) опубликовала юбилейный, 10-й рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям «TOP-COMM 2023». В топ-50 рейтинга включена директор управления пресс-атташе ГК «КОРТРОС» Ирина Опимах.

По мнению Ирины Опимах, тремя китами, на которых базируется успех в данной профессии, следует считать брендогеничность, консолидацию (содружество) и HR-индивидуальность. Пресс-атташе ГК «КОРТРОС» приводит в качестве наиболее точной характеристики PR-специалиста формулировку, озвученную Мариной Арканниковой, директором Культурно-образовательного комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: «инженеры смысла».

Организаторы рейтинга называют главными его целями оценку эффективности руководителей, формирующих в действующих на территории РФ компаниях стратегические бизнес-коммуникации, вместе с определением и публичным признанием ведущих профессионалов отрасли.