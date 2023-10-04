Активный отдых слепоглухих россиян

10 сентября 2023 года «Дом слепоглухих» организовал для своих друзей с нарушением зрения и слуха поездку на побережье Черного моря. Такая поездка дает возможность не только наслаждаться отдыхом на море, но и дарит самое важное – общение друг с другом.

В этом году незрячие и слепоглухие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Омска, Перми, Брянска, Королева, Набережные Челны приехали в Лазаревский район города Сочи. Волонтеры «Дома слепоглухих» встретили их на вокзале и в аэропорту и проводили до отеля, в котором им предстояло провести 9 незабываемых дней.

Помощь волонтеров во время поездки была необходима. Найти среди большого числа отдыхающих подходящее место для шезлонга, зайти в море и сориентироваться на выходе из воды незрячим людям без посторонней помощи трудно.

Волонтеры помогали и в ресторане отеля, который работал по системе Шведский стол. Они рассказывали незрячим и слепоглухим туристам о том, какие блюда есть на столах, накладывали им на тарелки еду и провожали за столики.

За время отдыха удалось побывать в национальном парке «Сочинский Дендрарий» и в знаменитом парке «Ревьера», посетить горнолыжный курорт «Красная поляна» и Чайные домики в горах Дагомыса, прикоснуться к водам Абхазского озера Рица и горных рек «Дагомысских корыт».

А вечером после ужина волонтеры и сотрудники «Дома слепоглухих» проводили для незрячих и слепоглухих отдыхающих культурно- образовательные мероприятия. Незрячий преподаватель и коуч-тренер Николай Хлудов проводил коуч-тренинги, на которых вместе с незрячими и слепоглухими участниками старался найти пути самореализации человека с инвалидностью по слуху и зрению.

Во время танцевальных мастер- классов они под руководством слабовидящего и слабослышащего танцора Геннадия Манишкина учились танцевать вальсы и латино-американские танцы.

В последний вечер отдыхающие организовали небольшой концерт, во время которого каждый из них мог продемонстрировать свои таланты и умения. в концерте прозвучали песни на русском жестовом языке, авторские стихи и лирические произведения известных поэтов, а также слова благодарности организаторам поездки и, конечно, всем тем, кто принял в ней участие.

«Всем участникам поездки огромное спасибо! — сказала незрячая слабослышащая Арюна Соктуева, отдыхавшая вместе со своей собакой — проводником Витой, — Все было так чудесно и незабываемо! С удовольствием присоединимся к нашей такой классной группе ещё раз! Желаю всем всего самого наилучшего и до Скорой встречи! Была рада немного задержаться в лете!»