Активы ПФГ «САФМАР» помогли открыть в Можге новый многофункциональный спортивный комплекс

Спорт
4 января 2021

Активы ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева помогли построить в городе Можга в Удмуртской Республике новый многофункциональный спортивный комплекс. Руководитель региона Александр Бречалов три года назад поддержал инициативу о строительстве объекта от одного из тренеров детской хоккейной команды. Он договорился о поддержке, которую для реализации проекта предоставили Благотворительный Фонд «САФМАР», НК «Нефтиса» и АО «Белкамнефть» им. Александра Волкова. В сумме они направили более 350000000 рублей на цели строительства ледового дворца. Об этом сообщает портал «Моя Удмуртия».

Как напомнил Александр Бречалов, ранее в рамках соглашения о развитии детско-юношеского хоккея Благотворительный Фонд «САФМАР» построил в Удмуртии крытый каток и ряд хоккейных площадок. «Можга Арена» самый крупный объект в этом списке, дворец, помимо своего спортивного назначения, также предоставляет пять десятков новых рабочих мест.

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