Актриса Юлия Такшина стала лицом KARI JEWELRY

Общество
6 декабря 2024

Сеть обувных магазинов и семейных гипермаркетов KARI развивает ювелирное направление почти с начала основания, а под собственным брендом — KARI JEWELRY – с 2021 года. Впервые у этой товарной категории появился амбассадор.

Лицом KARI JEWELRY стала актриса и красивая женщина Юлия Такшина. Произошло также изменение логотипа KARI JEWELRY. Зеркальное повторение двух R делает логотип геометрически выверенным, а тонкие линии придают легкость и элегантность. В настоящее время в сети представлены доступные изделия из серебра и золота, и премиальные украшения со вставками из бриллиантов.

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