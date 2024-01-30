Аквариус получил ESG-рейтинг на уровне «А.esg»

30 января 2023, Москва – Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило группе компаний Аквариус ESG-рейтинг на уровне «А.esg», что демонстрирует высокий уровень интеграции повестки устойчивого развития в деятельность компании и высокое качество соблюдения экологических и социальных практик, а также практик корпоративного управления.

ESG-рейтинг отражает результаты оценки компании агентством по нескольким параметрам: E (environment, окружающая среда), S (social, общество), G (governance, корпоративное управление).

Уровень рейтинга по E-компоненте находится на достаточном уровне, агентство отметило положительную динамику затрат на охрану окружающей среды в течение последних 3 лет и высокую долю производственных мощностей на «зеленых» источниках энергии.

По S-компоненте уровень рейтинга находится на очень высоком уровне в связи с наличием развитой системы мотивации персонала, реализацией инклюзивного подхода по отношению к работникам, отсутствием случаев дискриминации и нарушения трудового законодательства и прав человека, результативной системы охраны труда, обеспечивающей нулевой травматизм работников, а также активным взаимодействием с местным сообществом в регионах присутствия по линии образовательных инициатив и формирования высокопрофессиональных ИТ-кадров.

Уровень рейтинга по G-компоненте на среднем уровне и обусловлен наличием детальной стратегии развития и успешной реализацией задач за последние 3 года, проработанной политики в области устойчивого развития и своевременным и достаточным уровнем раскрытия этой информации.

«В основе нашего подхода к теме устойчивого развития лежит принцип интеграции задач социально-экономического развития страны с производственными и финансовыми возможностями компании. Все программы по трансформации бизнеса «Аквариус» в современное высокотехнологичное предприятие, обеспечивающее технологический суверенитет страны, будут доведены до намеченных целей. Масштаб и доверие – вот два ключевых вектора нашего устойчивого развития», — прокомментировал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов.

Согласно отчету об устойчивом развитии, «Аквариус» в 2022 году сократил на 16,7% удельный объем образований отходов на единицу продукции. Кроме того, в 2022 году компания значительно снизила свое потребление энергоресурсов. Подробнее ознакомиться с результатами отчета можно на сайте.