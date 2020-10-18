Александр Молотков прокомментировал уход из жизни председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Долгих

Смерть председателя Московского городского Совета ветеранов (МГСВ), депутата Госдумы VI созыва, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих стала трагическим событием на прошлой неделе. Сердце ветерана перестало биться восьмого октября, ему было 95 лет. В МГСВ по следам этого события отметили, что умер человек-эпоха, личность, которая долгие десятилетия служила своему народу и городу, не боялась принимать любые вызовы.

Глава московского Департамента образования и науки Александр Молотков не оставил без своего внимания трагическое событие, высказав соболезнования в связи со смертью Владимира Долгих. Министр подчеркнул, что Владимир Иванович был легендарным человеком, справившимся со всеми вызовами Великой Отечественной войны и до конца жизни бывшим живым примером настоящего патриота своего Отечества. Владимир Долгих был большим другом и наставником московской системы образования, местное Кадетское движение неразрывно связано с его именем, а в школах столицы он был частым и желанным гостем, — рассказал руководитель образовательного Департамента.