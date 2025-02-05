Алексей Корнеев: В гостиничном бизнесе каждый год растут ожидания клиентов от бизнеса

В гостиничном бизнесе отмечается ежегодный рост ожиданий клиентов от бизнеса, считает учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев. Он поделился своими мыслями о проблеме оптимизации клиентского опыта с помощью технологий.

В гостиничном бизнесе будущее за компаниями, которым удастся своевременно адаптироваться к изменениям на рынке. В ближайшее время важнейшую роль сыграют технологии ИИ и аналитики данных, считает Корнеев.

Цифровизация способствует ускорению взаимодействия с клиентами, обеспечению персонализированного сервиса и мобильности, а также помогает созданию бесшовного пути клиента, говорит эксперт.

Корнеев дал несколько практических советов по цифровизации клиентского опыта. Так, он напомнил о важности автоматизации рутинных процессов. Важно не забывать о цифровизации клиентского опыта. Требуется на постоянной основе практиковать оценку решений, поиск новых возможностей для развития, адаптацию к новым вызовам.

Кроме того, приоритетным направлением работы компании должно быть обеспечение удобства для клиентов. Немаловажным является также сбор данных и их анализ. Еще один момент — изучение customer journey, определение главных точек взаимодействия с клиентами, проведение опросов или сбор отзывов.

Автор фото: Василий Иванов