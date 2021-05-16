Алексей Журавлев пообещал жителям Порхова помочь в решении насущных проблем

Сегодня, 16 мая, депутат ГД Алексей Журавлев, возглавляющий партию «Родина», совместно с руководителями региональных отделений в Псковской и Новгородской областях побывал в городе Порхов с рабочим визитом. Там он посетил памятник «Воинская слава», чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, после чего совершил прогулку по городу.

Местные жители узнали в нем депутата Госдумы и сами подходили, чтобы задать интересующие вопросы и пожаловаться на насущные проблемы. В частности, они высказали недовольство из-за плохого состояния местных дорог, даже в центре города.

«Стыдно за такое состояние дорог. Городу, региону, людям нужны перемены, – сказал в ответ на это Журавлев.

Стоит отметить, что днем ранее жители Пскова пожаловались депутату на отсутствие возможности получить льготные путевки в детские лагеря. В итоге уже сегодня администрация города выделила на это направление 500 тысяч рублей.

«Я давно не верю в совпадения, но я верю, что в наших силах навести порядок. Мы прислушиваемся к жителям, а потому знаем, как это сделать», – отметил глава «Родины».

Порховчане сообщили Журавлеву, что возлагают большие надежды на нового главу района. Но и его предшественник, по их словам, был достаточно компетентным специалистом. Депутат в свою очередь внимательно выслушал каждого собеседника и дал обещание добиваться решения всех проблем, на которые поступили жалобы.