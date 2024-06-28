АльфаСтрахование — ОМС получила звание лауреата премии «Лучшие социальные проекты России»

13 июня в Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения победителей программы «Лучшие социальные проекты России». Ежегодно награда присуждается успешным компаниям и структурам, реализующим наиболее значимые социальные инициативы.

В этом году интерес вызвали проекты, связанные с новаторскими подходами к решению социальных проблем, которые стимулируют позитивные изменения в обществе. Компания «АльфаСтрахование — ОМС» стала лауреатом премии в категории «Медико-социальные проекты» за развитие программ по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями — «КардиоЛиния» и «Онко.net». Экспертное жюри высоко оценило вклад компании в решение задач национальной важности по сохранению жизни и здоровья населения.

Сегодня болезни сердца и онкология — это ключевые причины ранней смертности в России. Борьба с этими серьезными заболеваниями является приоритетной задачей для здравоохранения. Ежегодно у каждого десятого пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС) заболевание переходит в острую форму — инфаркт миокарда. Функционал «КардиоЛиния» направлен на снижение смертности от инфаркта миокарда и его осложнений. В рамках программы специалисты «АльфаСтрахование — ОМС» маршрутизируют каждого пациента с острой формой ИБС от этапа вызова скорой медицинской помощи до постановки на диспансерное наблюдение. Эксперты компании контролируют соблюдение стандартов и клинических рекомендаций при оказании медпомощи кардиопациентам на всех этапах и работают с медицинскими организациями над снижением дефектов.

Целью «Онко.net» является повышение ранней диагностики и снижение летальности пациентов от злокачественных новообразований (ЗНО). Программа реализуется по двум направлениям: адресное сопровождение пациентов с подозрением на ЗНО и впервые выявленным диагнозом на всех этапах оказания медицинской помощи, а также контроль качества этой помощи, включая своевременность постановки диагноза, старта лечения, правильности проведения лекарственной терапии и соблюдения сроков госпитализации и диспансерного наблюдения.

«Мы выстроили комплексную систему адресного сопровождения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сочетании с независимым аудитом качества медпомощи на всех этапах ее оказания и работой с лечебными учреждениями по устранению дефектов это помогает решать ключевые задачи здравоохранения по увеличению продолжительности жизни населения нашей страны», — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

В 2023 году страховые представители компании оказали сопровождение более 53 тыс. кардио- и онкологическим пациентам, помогли своевременно попасть на прием к кардиологу, терапевту, онкологу, а также пройти необходимые обследования для старта лечения.

По данным Минздрава России, за последние несколько лет количество инфарктов миокарда снизилось на 14 %, а число повторных случаев инфаркта миокарда сократилось на 32,5 %. Кроме того, удалось достичь значительных результатов в ранней диагностике онкозаболеваний: более 60 % злокачественных опухолей сегодня выявляются на ранних стадиях. За последние 5 лет в стране фиксируется снижение показателей смертности от ЗНО.