Align Technology представляет новую линейку продукции Invisalign на российском рынке

В январе 2021 года на российском рынке появились новые товары Invisalign от ведущей мировой компании в сфере цифровой ортодонтии, которые были представлены в рамках онлайн-мероприятия. Новая линейка Invisalign предлагает максимальный спектр возможностей и новейшие разработки компании для пациентов всех возрастных групп – как для взрослых, так и для детей и подростков.

Новая линейка продукции Invisalign позволяет подобрать индивидуальный набор инструментов для каждого пациента, в зависимости от его возраста и соcтояния полости рта. На ее презентации спикеры мирового уровня представили свои доклады и ответили на вопросы гостей мероприятия. Это стало уникальной возможностью познакомиться с профессиональным опытом иностранных коллег и использовать его в области ортодонтии для профессионального развития и улучшения практики.

«Я рада, что мы расширяем линейку продукции Invisalign, добавляя новые варианты лечения для врачей Invisalign. Это поможет подобрать для каждого пациента индивидуальный вариант лечения независимо от возраста и клинической ситуации», – сказала Ксения Колесова, генеральный директор ООО «Элайн Технолоджи».

Новая линейка продукции Invisalign включает элайнеры Invisalign Comprehensive с неограниченным количеством стадий, Invisalign Express, включающие до семи стадий, а также представленные ранее Invisalign Lite, которые включают до 14 стадий. Помимо этого, в России стали доступны элайнеры Invisalign First, а также была представлена функция выдвижения нижней челюсти – удобный и инновационный инструмент для исправления прикуса у подростков в процессе выпрямления зубов. Элайнеры Invisalign First предназначены для получения предсказуемых результатов при одновременном удовлетворении уникальных потребностей самых молодых пациентов. Еще на раннем этапе специалисты могут увидеть проблемы, которые возможно успешно решить при помощи элайнеров Invisalign. Продукт относится к элайнерам Invisalign Comprehensive, которые предполагают неограниченное количество стадий лечения (точное количество может варьироваться в зависимости от плана лечения ClinCheck).

«Я считаю, что новые возможности лечения элайнерами Invisalign, которые стали доступны с запуском нового портфеля, позволят докторам расширить спектр применения элайнеров, а также получать более предсказуемые клинические результаты», – подчеркнула Ольга Емельянова, ортодонт клиники iOrtho в Москве. «Другой ценной опцией является возможность использования элайнеров Invisalign для молодых пациентов с ранним смешанным прикусом, которую с нетерпением ждали все врачи».

Благодаря расширенной линейке врачи могут выбрать необходимый набор функций для лечения каждого пациента и тем самым продемонстрировать более гибкий подход в стоматологической практике. Также теперь к каждому из пакетов можно дополнительно заказать индикаторы соблюдения режима ношения, с их помощью лечащий врач и сам пациент смогут оценить время ношения элайнеров. Синий пигмент индикатора обесцвечивается при правильном применении элайнеров – в течение 20-22 часов в сутки. Такая функция станет полезным помощником для родителей детей и подростков.

Об Align Technology

Align Technology разрабатывает и производит прозрачные элайнеры Invisalign, интраоральные сканеры iTero, а также программное обеспечение CAD/CAM. Продукция Align Technology успешно применялась для лечения более 9 миллионов пациентов, компания движет эволюцией цифровой стоматологии с помощью интраорального сканера iTero и программного обеспечения CAD/CAM — модернизируя сегодняшнюю практику, позволяя улучшить цифровые ортодонтические и восстановительные рабочие процессы для улучшения результатов лечения пациентов и повышения эффективности практики.

Подробную информацию о компании и продукции можно найти на сайте https://www.invisalign-professional.ru/.