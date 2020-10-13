Альманах «Истории из изоляции» демонстрирует видеосервис PREMIER

На видеосервисе PREMIER появился альманах «Истории из изоляции». Это одиннадцать новелл от девяти режиссёров, которые стали победителями Всероссийского конкурса коротких видео, организованного видеосервисом и кинокомпанией 1-2-3 Production (PREMIER Studios).

Более 500 работ со всей России участвовали в конкурсе. Авторы присылали пилотные серии в разных жанрах – драмы, комедии, мюзиклы, триллеры и хорроры. Организаторы выбрали 9 победителей, которые, помимо денежного приза, получили возможность поработать с экспертами и кураторами, доработать короткометражки и снять следующие серии.

«Истории из изоляции» задумывался как проект, который поможет найти позитивный выход и показать перспективу талантливым начинающим кинематографистам.

Ограниченные замкнутым пространством и форматом, авторы достойно приняли на себя вызов нового времени. Герои их работ попадали в комичные жизненные ситуации, успевали развестись, но не разъехаться, работали над собой духовно и телесно, общались с учениками в зуме, даже предсказывали будущее и решали для себя, как жить в условиях тотальной герметичности.

Ссылка на проект:

https://premier.one/collections/335

Трейлер:https://youtu.be/TuuIRyp8EiI

Подробнее о новеллах:

WebCum Светланы Гамзиной, Анжелы Григорян и Виктора Абрамяна – история про необычную учительницу литературы на обычном онлайн-уроке.

Project_Aki.exe Натальи Гуркиной – о тех, кто даже во время пандемии некоторые находят на свою голову опасные приключения.

«Приехали» и «36 и 6» Наркас Искандаровой – история о верящих и не верящих в серьёзность угрозы людей и первые 33 дня самоизоляции.

«Бракоизоляция» Александра Козлова – история о разведённой паре, которая вынуждена самоизолироваться вместе.

«Сценарий» Маргариты Волковой – история про сценаристку с суперспособностью предсказательницы.

«Анпакинг» Вячеслава Попова – иммуноблогинг из полуподвального бара, закрытого из-за карантина.

Фильм вошел в шорт-лист престижной международная премии Content Innovation Awards 2020 и стал финалистом фестиваля World Webfest Mania в Нью-Йорке.

«Ради хайпа» Виктора Абрамяна – история о блогере, который инсценирует своё заражение.

«Самоизоляция» Анастасии Васильевой – история о восстании искусственного интеллекта в одной отдельно взятой квартире.

«Секвойи» и «Самозанятая» Евгении Саргиной – истории о людях с «низкой вибрацией».

Справка

1-2-3 Production – российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, а также сериалов премиум-класса. Мировую известность компании принесли сериалы, отмеченные наградами престижных международных фестивалей, и художественные фильмы, которые становились хитами проката. В 2020 году на базе студии была создана компания по производству компьютерной графики – 1-2-3 Production VFX.

PREMIER – видеоплатформа с эксклюзивным контентом разных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа». С момента запуска контент PREMIER собрал более 600 млн просмотров.

Начиная с августа 2018 года, на PREMIER регулярно выходят эксклюзивные сериалы и фильмы для интернет-аудитории. За два года сервис выпустил более 15 проектов. Многие из них стали хитами и получили признание СМИ и кинокритиков, а также высокую оценку профессионального сообщества. Среди них – «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «СидяДома», «Окаянные дни», «Колл-центр», «Учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения» и другие.

Специально созданные проекты для PREMIER появляются в разделе «Сделано PREMIER». Эксклюзивно только на сервисе до выхода в телеэфир пользователи могут смотреть новые сезоны популярных шоу и сериалов. Также на PREMIER доступен прямой эфир телеканалов ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ», «Матч! Страна», ТВ-3, ТНТ4, «Супер!».

В 2019 году PREMIER существенно расширил базу контента: появились хиты мирового кинематографа, в бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER» стали доступны авторские документальные фильмы и эксклюзивные интервью. Кроме того, PREMIER сотрудничает с анимационной студией «Союзмультфильм»: видеосервис пополнил детскую библиотеку контента шедеврами советской анимации и новыми проектами студии. Также пользователи могут создать «детский профиль», который позволяет настраивать просмотр контента в зависимости от возраста ребенка (0+ и 12+) и защищает от просмотра взрослого контента.

С июня 2020 года PREMIER работает на собственной технической инфраструктуре и видеоплатформе. Контент PREMIER доступен по платной подписке, без показа рекламы и на любом устройстве: на компьютерах и мобильных устройствах iOS или Android, в Smart TV, Apple TV, Android TV. Приложения доступны для скачивания по всему миру.