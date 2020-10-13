Альманах «Истории из изоляции» демонстрирует видеосервис PREMIER

Общество
13 октября 2020

На видеосервисе PREMIER появился альманах «Истории из изоляции». Это одиннадцать новелл от девяти режиссёров, которые стали победителями Всероссийского конкурса коротких видео, организованного видеосервисом и кинокомпанией 1-2-3 Production (PREMIER Studios).

Более 500 работ со всей России участвовали в конкурсе. Авторы присылали пилотные серии в разных жанрах – драмы, комедии, мюзиклы, триллеры и хорроры. Организаторы выбрали 9 победителей, которые, помимо денежного приза, получили возможность поработать с экспертами и кураторами, доработать короткометражки и снять следующие серии.

«Истории из изоляции» задумывался как проект, который поможет найти позитивный выход и показать перспективу талантливым начинающим кинематографистам. 

Ограниченные замкнутым пространством и форматом, авторы достойно приняли на себя вызов нового времени. Герои их работ попадали в комичные жизненные ситуации, успевали развестись, но не разъехаться, работали над собой духовно и телесно, общались с учениками в зуме, даже предсказывали будущее и решали для себя, как жить в условиях тотальной герметичности.

Ссылка на проект:

https://premier.one/collections/335

Трейлер:https://youtu.be/TuuIRyp8EiI

Подробнее о новеллах:

  • WebCum Светланы Гамзиной, Анжелы Григорян и Виктора Абрамяна – история про необычную учительницу литературы на обычном онлайн-уроке.
  • Project_Aki.exe Натальи Гуркиной – о тех, кто даже во время пандемии некоторые находят на свою голову опасные приключения.
  • «Приехали» и «36 и 6» Наркас Искандаровой – история о верящих и не верящих в серьёзность угрозы людей и первые 33 дня самоизоляции.
  • «Бракоизоляция» Александра Козлова – история о разведённой паре, которая вынуждена самоизолироваться вместе.
  • «Сценарий» Маргариты Волковой – история про сценаристку с суперспособностью предсказательницы.
  • «Анпакинг» Вячеслава Попова – иммуноблогинг из полуподвального бара, закрытого из-за карантина. 
  • Фильм вошел в шорт-лист престижной международная премии Content Innovation Awards 2020 и стал финалистом фестиваля World Webfest Mania в Нью-Йорке.
  • «Ради хайпа» Виктора Абрамяна – история о блогере, который инсценирует своё заражение.
  • «Самоизоляция» Анастасии Васильевой – история о восстании искусственного интеллекта в одной отдельно взятой квартире.
  • «Секвойи» и «Самозанятая» Евгении Саргиной – истории о людях с «низкой вибрацией».

Справка

1-2-3 Production – российская кинокомпания, занимающаяся производством полнометражного жанрового и авторского кино, а также сериалов премиум-класса. Мировую известность компании принесли сериалы, отмеченные наградами престижных международных фестивалей, и художественные фильмы, которые становились хитами проката. В 2020 году на базе студии была создана компания по производству компьютерной графики – 1-2-3 Production VFX.

PREMIER – видеоплатформа с эксклюзивным контентом разных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа». С момента запуска контент PREMIER собрал более 600 млн просмотров.

Начиная с августа 2018 года, на PREMIER регулярно выходят эксклюзивные сериалы и фильмы для интернет-аудитории. За два года сервис выпустил более 15 проектов. Многие из них стали хитами и получили признание СМИ и кинокритиков, а также высокую оценку профессионального сообщества. Среди них – «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «СидяДома», «Окаянные дни», «Колл-центр», «Учителя», «Чернобыль. Зона отчуждения» и другие.

Специально созданные проекты для PREMIER появляются в разделе «Сделано PREMIER». Эксклюзивно только на сервисе до выхода в телеэфир пользователи могут смотреть новые сезоны популярных шоу и сериалов. Также на PREMIER доступен прямой эфир телеканалов ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ», «Матч! Страна», ТВ-3, ТНТ4, «Супер!».

В 2019 году PREMIER существенно расширил базу контента: появились хиты мирового кинематографа, в бесплатном разделе «Ежедневный PREMIER» стали доступны авторские документальные фильмы и эксклюзивные интервью. Кроме того, PREMIER сотрудничает с анимационной студией «Союзмультфильм»: видеосервис пополнил детскую библиотеку контента шедеврами советской анимации и новыми проектами студии. Также пользователи могут создать «детский профиль», который позволяет настраивать просмотр контента в зависимости от возраста ребенка (0+ и 12+) и защищает от просмотра взрослого контента.

С июня 2020 года PREMIER работает на собственной технической инфраструктуре и видеоплатформе. Контент PREMIER доступен по платной подписке, без показа рекламы и на любом устройстве: на компьютерах и мобильных устройствах iOS или Android, в Smart TV, Apple TV, Android TV. Приложения доступны для скачивания по всему миру.

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