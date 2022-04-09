American Wave Machines и ProSlide становятся партнерами на рынках курортов и аквапарков

Компания American Wave Machines, Inc. (AWM) — пионер в области создания технологии искусственных волн и мировой лидер в сфере разработки проектов строительства бассейнов для серфинга — и компания ProSlide Technology Inc. — лидер отрасли в области проектирования, разработки технологий, производства и монтажа водных аттракционов — объявляют о присвоении компании ProSlide статуса авторизованного реселлера решений компании AWM на рынках курортов и аквапарков. Компания ProSlide будет предлагать на мировых рынках запатентованное решение AWM для строительства бассейнов для серфинга PerfectSwell®, начиная с запланированных на ближайшее будущее проектов в Азии и на Ближнем Востоке.

«Компания ProSlide непрерывно продвигает комплексные инновационные решения для аквапарков и курортных пространств, — заявила руководитель отдела развития бизнеса компании AWM Дженна Тимински (Jenna Timinsky). — Инновации идеально согласуются с бизнесом компании AWM, и мы рады возможности работать на ее рынках с таким перспективным партнером».

Разработанная компанией American Wave Machines технология PerfectSwell® позволяет воспроизводить прибойные волны с лучших для занятий серфингом участков побережья по всему миру на расстоянии многих километров от океана. Эта запатентованная технология уже обеспечила проведение до полумиллиона тренировок для любителей серфинга в спортивных комплексах, расположенных в городе Уэйко (шт. Техас), в районе пляжа Сидзунами (Япония) и в ТРЦ American Dream (шт. Нью-Джерси). PerfectSwell® — единственная технология, реалистично воспроизводящая характеристики бесконечного многообразия реальных океанских волн, что делает ее привлекательной как для серферов экстра-класса, так и для новичков.

«Успешный опыт производства установок мирового класса для создания искусственных волн, накопленный компанией AWM, в сочетании с нашими передовыми водными аттракционами, позволяет сформировать уникальное пакетное предложение, которое наверняка понравится нашим клиентам», — сообщил менеджер по развитию бизнеса компании ProSlide «Волны и прибой» (Waves and Surf) Николас Юй (Nicholas Yu).