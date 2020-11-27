Американский бизнес инвестировал в московскую экономику 2,7 млрд долларов

По последним данным, объем накопленных прямых инвестиций из США в экономику Москвы достиг показателя 2,7 миллиарда долларов. При этом интерес американского бизнеса к российской столице растет. Здесь локализовано много «звездно-полосатых» производств, чему способствует активная работа московских властей по привлечению инвесторов. Об этом рассказал заммэра мегаполиса по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, выступая во время круглого стола, посвященного сотрудничеству столицы РФ и США в сфере экономики и инвестиций. Мероприятие прошло в онлайн-формате по причине пандемии COVID-19.

Отмечается, что даже в условиях спада в мировой экономике, связанного с пандемией COVID-19, американские компании активно интересуются экономикой российской столицы. Благоприятный для инвесторов климат местные власти поддерживают внедрением различных форм сотрудничества и льгот.