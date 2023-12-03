Американский университет Шарджи и Bybit растят технические таланты в ОАЭ

Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, завершила свой первый межвузовский хакатон. Мероприятие, проходившее в Американском университете Шарджи (AUS), собрало большое количество команд, которые боролись за главный приз в конкурсе CryptoAI BUILDER Challenge.

Hackathon Highlights: How the American University of Sharjah and Bybit Are Shaping Tech Talent in the UAE

Хакатон ознаменовался впечатляющим количеством участников (63 студента), распределенных в 15 команд. По итогам конкурса были определены шесть команд-победителей, по три в каждой из двух номинаций.

В номинации «Грамотность» первое место заняла команда «Cyber ciphers»; за выдающиеся достижения были также отмечены команды «Team 7» и «Code Comet (Sato_Bot)». В номинации «Безопасность» первое место досталось команде «WhiteHats», а второе и третье — командам «Cyber Guardians» и «DEDSEC» соответственно. Каждая из этих команд проявила высокий уровень знаний и инновативности, что лишний раз свидетельствует об успехе мероприятия в плане выявления и развития новых талантов в сфере высоких технологий.

Cовместный проект, являющийся частью миссии Bybit по превращению в мировой криптоковчег, получил от криптовалютной биржи значительную финансовую поддержку. Эта поддержка позволила не только обеспечить призовой фонд в размере 80.000 дирхамов, но и учредить в AUS стипендию Bybit, которая поможет 20 студентам в освоении бурно развивающегося сектора финансовых технологий и сети распределенных реестров.

«Наше партнерство с AUS и выдающиеся таланты, проявившие себя в ходе хакатона, укрепляют нашу уверенность в том, что молодежь составляет краеугольный камень технологических инноваций, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании Bybit. — Мы гордимся тем, что поддерживаем эти молодых людей, продемонстрировавших исключительный уровень навыков и глубокое понимание концепции, отражающей нашу миссию — превратиться в мировой криптоковчег и проложить человечеству безопасный путь к Web3».

«Сеть распределенных реестров и искусственный интеллект являются ключевыми технологиями для развития экономики ОАЭ, — отметил д-р Имран Зуалкернан (Dr. Imran Zualkernan), профессор и заведующий кафедрой компьютерных наук и инженерии в AUS. — Этот хакатон предоставил студентам со всех уголков ОАЭ уникальную возможность принять участие в изучении и разработке решений на основе этих двух ключевых технологий. Мы высоко ценим поддержку компаний Bybit и Moledao для обеспечения успеха этого проекта».