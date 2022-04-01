Амит Севак вступит в должность президента и гендиректора ETS 15 июня 2022 года

Пресс-релизы
1 апреля 2022

Совет попечителей ETS объявил о вступлении Амита Севака в организацию в качестве седьмого президента и исполнительного директора.

«Амит — лидер преобразований, тот опыт и приверженность миссии, которую он принесет в ETS, будет неоценим, — заявил председатель совета попечителей ETS Джеффри Синь (Jeffrey Sine). — Я уверен, что Амит станет источником вдохновения для коллег и клиентов по мере продвижения организации в своей работе по повышению доступности, качества и равенства образования и обучения для людей по всему миру».

Амит Севак занимал лидирующие позиции по всему миру, в том числе в Европейском университете Мадрида, Международном университете ИНТИ в Куала-Лумпуре и Технологическом университете Мексики (ЮНИТЕК) в Мехико. Он работал со многими некоммерческими организациями, включая Cambiar Education, CitiBridge и Education Design Lab. Позднее он проводил наставничество и инвестировал в технологические стартапы в образовании по всему миру в Mindset Global.

«Я верю в огромную силу обучения, воплощенную в миссии ETS, — заявил г-н Севак. — ETS предоставляет возможности для получения образования миллионам людей по всему миру. Для меня большая честь присоединиться к семье ETS в реализации этой важной миссии».

Г-н Севак заменит Уолта Макдональда (Walt MacDonald), который был на посту президента и генерального директора с 2014 года.

«Уолт Макдональд — невероятно эффективный лидер, который уделяет приоритетное внимание миссии ETS, заключающейся в удовлетворении нужд всех учащихся, — заявил г-н Синь. — Он оставляет наследие 38-летней карьеры в ETS, во время которой его руководство оказало неизмеримое влияние не только на коллектив ETS, но и далеко за пределами организации». Г-н Севак вступит в свою новую должность в ETS 15 июня 2022 г.

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