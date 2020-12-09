Аналог Википедии, который удивит практичностью и функциональностью

Википедия – это известный сайт, который активно используют во всем мире. Но, если говорить честно, у самого популярного сайта достаточно неудобный интерфейс, который создает множество трудностей для рядовых пользователей. К примеру, там не так просто находить информацию, фильтровать данные и просто получать новые знания. Почему бы в таком случае не использовать улучшенную версию Википедии? Таким сайтом сейчас можно назвать wiki7.info, где каждый сможет найти универсальные условия для себя, которые точно смогут приятно порадовать.

Что нужно знать о сайте?

Портал wiki7.info – это библиотека, которая является общедоступной. Все страницы этого портала находятся в Википедии, поэтому полученной информации можно доверять. При этом нужно понимать, что сайт работает по лицензии, так что, все статьи, картинки и схемы являются актуальными. Единственное ключевое отличие – это более приятный интерфейс, который сможет порадовать большую часть пользователей.

Чем сможет порадовать?

Каждый должен понимать, что речь идет о более модернизированной Википедии. Среди главных плюсов этого портала можно выделить:

Разработан удобный поиск. Находить необходимую информацию можно за несколько минут, никаких сложностей быть не должно. Сайт получил удобный интерфейс. Даже если человек никогда не сидел за компьютером, здесь он сможет найти все необходимое для себя без особых трудностей. На главной странице https://wiki7.info постоянно публикуются новые и интересные заметки. К примеру, можно почитать факты о мировом спорте или больше узнать о архитектуре. Статей на этом сайте огромное количество, поэтому заскучать здесь точно никогда не получиться. Для скачивания доступна мобильная версия. Она сможет порадовать людей, которые привыкли большую часть времени сидеть только со своего мобильного устройства. Вся информация представлена в удобной последовательности. Благодаря чему каждый сможет сортировать только то, что ему нужно.

Какие категории доступны?

На сайте wiki7.info можно встретить несколько основных категорий:

География;

История;

Общество;

Персоны;

Спорт;

Наука;

Философия и другие.

В каждой категории удобно расположены все статьи и можно коротко узнать ключевую информацию. К примеру, переходя в раздел Философия, можно прочесть, когда появилась наука, увидеть основные мысли и лучшие статьи, которые читают во всем мире. Получать полезную информацию с помощью этого сайта – это одно удовольствие, поэтому совсем не удивительно, что он приятно выделяется на общем фоне.