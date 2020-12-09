Аналог Википедии, который удивит практичностью и функциональностью

Википедия – это известный сайт, который активно используют во всем мире. Но, если говорить честно, у самого популярного сайта достаточно неудобный интерфейс, который создает множество трудностей для рядовых пользователей. К примеру, там не так просто находить информацию, фильтровать данные и просто получать новые знания. Почему бы в таком случае не использовать улучшенную версию Википедии? Таким сайтом сейчас можно назвать wiki7.info, где каждый сможет найти универсальные условия для себя, которые точно смогут приятно порадовать.
Что нужно знать о сайте?
Портал wiki7.info – это библиотека, которая является общедоступной. Все страницы этого портала находятся в Википедии, поэтому полученной информации можно доверять. При этом нужно понимать, что сайт работает по лицензии, так что, все статьи, картинки и схемы являются актуальными. Единственное ключевое отличие – это более приятный интерфейс, который сможет порадовать большую часть пользователей.
Чем сможет порадовать?
Каждый должен понимать, что речь идет о более модернизированной Википедии. Среди главных плюсов этого портала можно выделить:
- Разработан удобный поиск. Находить необходимую информацию можно за несколько минут, никаких сложностей быть не должно.
- Сайт получил удобный интерфейс. Даже если человек никогда не сидел за компьютером, здесь он сможет найти все необходимое для себя без особых трудностей.
- На главной странице https://wiki7.info постоянно публикуются новые и интересные заметки. К примеру, можно почитать факты о мировом спорте или больше узнать о архитектуре. Статей на этом сайте огромное количество, поэтому заскучать здесь точно никогда не получиться.
- Для скачивания доступна мобильная версия. Она сможет порадовать людей, которые привыкли большую часть времени сидеть только со своего мобильного устройства.
- Вся информация представлена в удобной последовательности. Благодаря чему каждый сможет сортировать только то, что ему нужно.
Какие категории доступны?
На сайте wiki7.info можно встретить несколько основных категорий:
- География;
- История;
- Общество;
- Персоны;
- Спорт;
- Наука;
- Философия и другие.
В каждой категории удобно расположены все статьи и можно коротко узнать ключевую информацию. К примеру, переходя в раздел Философия, можно прочесть, когда появилась наука, увидеть основные мысли и лучшие статьи, которые читают во всем мире. Получать полезную информацию с помощью этого сайта – это одно удовольствие, поэтому совсем не удивительно, что он приятно выделяется на общем фоне.