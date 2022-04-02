Анастасиос Эконому стал консультантом Отдела многосторонней дипломатии ЮНИТАР

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) назначил основателя организации iGroup и президента YPO Анастасиоса Эконому (Anastasios Economou) в Консультативный совет своего Отдела многосторонней дипломатии. Его полномочия продлятся два года, с января 2022 года по декабрь 2024 года.

ЮНИТАР является специализированным Институтом, созданным в рамках Организации Объединенных Наций в целях расширения возможностей граждан, правительств и организаций через знания, обучение и развитие потенциала для эффективного решения современных глобальных проблем. Отдел многосторонней дипломатии института оказывает поддержку межправительственным механизмам и руководящим органам Организации Объединенных Наций, расширяя возможности делегатов и дипломатов.

Основной целью Консультативного совета Отдела является осуществление общего руководства с целью оказания помощи Отделу в выполнении своих задач и решении ключевых многосторонних проблем, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Консультативный совет также проводит критический анализ деятельности Отдела для обеспечения соблюдения стандартов качества в соответствии с мандатом ЮНИТАР и руководящими принципами ООН.

Г-н Эконому является 69-м президентом глобального сообщества YPO — организации, предоставляющей возможности непрерывного обучения и обмена идеями для более чем 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран мира.

Членов YPO объединяет убежденность в том, что миру нужны лидеры более высокого класса, которыми они стремятся стать благодаря различным возможностям обучения, включая взаимодействие с ведущими деловыми и академическими учреждениями, такими как Гарвардская школа бизнеса, INSEAD и Лондонская школа бизнеса.

За время своей работы в YPO, занимая различные должности на международном, региональном и местном уровнях, г-н Эконому, совместно с другими членами организации, своими коллегами, представляющими различные культуры, точки зрения, идеи и опыт, выступил с многочисленными инициативами, определившими деятельность организации.

«Для меня большая честь быть назначенным в Консультативный совет Отдела многосторонней дипломатии ЮНИТАР, — заявил г-н Эконому. — Делясь своим опытом руководства такой глобальной образовательной организацией, как YPO, я надеюсь наилучшим образом послужить Совету и помочь в его деятельности, направленной на развитие многосторонней дипломатии в рамках Организации Объединенных Наций». «Мы рады приветствовать г-на Эконому в Консультативном совете Отдела многосторонней дипломатии и надеемся на совместную плодотворную работу по расширению положительного влияния Отдела на его бенефициаров в соответствии с мандатом ЮНИТАР и общим видением ООН», — сказал г-н Раби Эль-Хаддад (Rabih El-Haddad), директор Отдела многосторонней дипломатии ЮНИТАР.