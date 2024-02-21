Андрей Борис рассказал, какие риски существуют для предпринимателей, планирующих начать бизнес за рубежом

Основатель компании «First Immigration Center» Андрей Борис и к.э.н., маркетёр Игорь Манн обсудили вопросы иммиграции бизнесменов в сложившихся реалиях в ходе онлайн-трансляции, которая прошла 7 февраля.

Андрей Борис напомнил, что при выборе компаний, переезде и получении ВНЖ существует огромное количество рисков, касающихся оформления документов.

Телеграм-канал компании «First Immigration Center» содержит всю необходимую информацию, знание которой позволит не стать жертвой злоумышленников. Тут же можно ознакомиться с информацией о получении ВНЖ или гражданство стран Евросоюза, Англии, а также о переезде в Северную Америку.

Борис поделился информацией о возможных ошибках, ознакомив аудиторию с рисками для граждан РФ, которые решили вести бизнес за пределами родной страны. Кроме того, Андрей Борис назвал страны Европы, в которых россиянами проще и дешевле всего получить гражданство.

Оба участника онлайн-трансляции однозначно говорят, что Россию по-прежнему можно с уверенностью рассматривать в качестве страны возможностей. Игорь Манн рассматривает новые территории в качестве отличного драйвера роста бизнеса.