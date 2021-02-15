Андрей Сафронов о серии побед сборной России: «Команда показала хороший современный хоккей»

Сборная России обыграла в серии буллитов команду Швеции в матче Шведских хоккейных игр. Тем самым наши спортсмены продлили свою рекордную победную серию в Евротуре — до этого команда одержала победу над Финляндией со счетом 3:2. Россияне стали первой командой в истории европейского турнира, которая одержала восемь побед подряд! «Сборная работает на перспективу», — так считает руководитель рабочей группы по созданию Профсоюза хоккеистов России Андрей Сафронов. Эксперт прокомментировал серию побед, а также удачную игру с одной из сильнейших команд. «Сборная России показала хороший современный хоккей, умение творить и терпеть», — отметил Сафронов. Он подчеркнул, что наработки Ларионова на большом европейском льду работают эффективно, а тактические наработки именно в этих играх срабатывают как нужно.