Анна Долгарева и Петр Лундстрем провели спонтанный концерт на Лубянке у «Бункера»

В знаменитом московском пристанище поэтов и литераторов, «Бункере» на Лубянке, 9 июня состоялось долгожданное выступление двух талантливых наших современников – поэта Анны Долгаревой и скрипача-виртуоза Петра Лундстрема. Обычный поэтический вечер, как правило, собирает не более двух десятков гостей, из которых большинство, в основном, друзья и коллеги поэта. Однако на спонтанный концерт, объединивший таких разных самородков, пришло более двух сотен человек! Конечно, небольшой зал «Бункера» просто не смог вместить всех желающих: люди сидели, стояли, толпились в дверях и коридорах, заглядывали в окна. А новые гости всё подходили и подходили, оставаясь стоять на улице. Большинство из них верило, что Анна выйдет к ним. В итоге Долгарева отчитала в «Бункере» часть программы, затем сыграл Лундстрем, а после все действие просто решили перенести на улицу, где многометровые конструкции на земле стали импровизированной сценой. Послушать и поддержать выступавших пришли самые простые люди – Москва была в этот час с Донбассом. В толпе стояли литераторы: критик Алексей Колобродов, прозаик Мршавко Штапич, журналист и публицист Михаил Семёнов и многие другие. Своих читателей на вечер позвал поэт и писатель Феникс Фламм. Он не читал на мероприятии своих стихов, но откликнулся на вечер поэзии и музыки своими стихотворениями «Опаленная войной» и «На Сретенке звучала скрипка».

Ее слова потаенные, звучали как

выстрелы,

Вновь и вновь она раздувала в ладонях

Фразы, войной опаленные, словно ставшие

искрами,

Будто новые строчки стояли в погонах.

Июньским небом рыжие волосы

Стали для всех небесным знаменем.

Жизнь ее – это шрамы и полосы,

Оставленные этим адским пламенем.

Слишком давно мечтала о мире,

Он рассыпался в прах, разрушился,

в руках лишь зола!

В дырках душа ее, словно в тире,

Всем кажется, живая еще, молодая,

но она умерла!

Сердце стучало московским вечером,

Билось неровно, как ритм ее строк,

Стук выдавал, как оно искалечено,

Строчкой терзала и била в висок.