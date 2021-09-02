Анна Доскач описала преимущества новостных агрегаторов в сравнении с практикой обмена материалами

Существует практика обмена материалами между СМИ, однако она не решает проблему исчерпаемости аудитории, с которой сталкивается каждое медиа. Гораздо более эффективным инструментом является использование новостных агрегаторов, считает исполнительный директор ресурса Lentainform Анна Доскач.

Новостные агрегаторы позволяют существенно увеличить аудиторию. Они сообщают информацию широкому кругу новых пользователей, переключают внимание аудитории на несколько ресурсов, которые тем самым попадают в зону «перекрёстного опыления». По мнению Анны Доскач, агрегаторы на сегодня единственная форма перенаправления пользователя на конкретные сайты. Благодаря агрегаторам информация не просто попадает на еще один сайт, но распространяется по многим ресурсам.

Еще одно слабое место обмена материалами между СМИ – отсутствие тонких настроек выдачи для обеспечения появления новостей в правильных разделах и рубриках, что, в свою очередь, успешно осуществляется агрегаторами. И это важно, поскольку дает возможность ощутимого наращивания количества просмотров.

Доскач обращает особое внимание на тот факт, что использование агрегаторов является крайне эффективным подспорьем для небольших региональных СМИ, испытывающих в обычных условиях большие затруднения на фоне крупных центральных изданий-конкурентов.