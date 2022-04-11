Анна Калаби – Королева стиля

Она может подобрать и вечернее платье, и строгий костюм, разбирается во всех модных тенденциях и знает, как с помощью одежды раскрыть личность человека и подчеркнуть его достоинства. О том, почему надо обращаться за профессиональной помощью при подборе гардероба и подготовке к фотосессиям, мы поговорили со стилистом Анной Калаби (Алексиной).

– Анна, почему Вы решили стать стилистом?

– Вся моя жизнь вела именно к этому решению. Но я очень долго не знала даже о существовании такой профессии. Так что путь оказался тернист. Хотя я была всегда где-то около.

Когда я осознала, что хочу работать стилистом, стала искать учебное заведение, которое бы дало мне полноценное профессиональное образование. И остановилась на школе стилистов «Персона». Удивительно, я много лет была приверженцем их салонов, только туда и ходила на стрижку и мечтала присоединиться к их команде. Обучение длилось целый год, мы изучали основы основ, практиковались в шопинге и делали креативные съемки. Работать я начала еще на обучении, и за первый год я стилизовала больше 30 фотосессий, из которых 15 потом были опубликованы в международных журналах. И сейчас я постоянно совершенствуюсь.

– Что Вам больше всего нравится в вашей работе?

– Больше всего мне нравятся эмоции клиентов и членов команды, когда несколько дней или недель подготовки наконец складываются в конечный результат, и ты видишь, что все получилось. Я очень люблю создавать красоту и видеть потом потрясающие фото.

– На чем Вы специализируетесь?

– Я специализируюсь на стилизации съемок. Это моя особая страсть. Еще когда только начинала учиться, я понимала, мне интересны фэшн истории. Такие фотосессии обычно заказывают женщины — предприниматели, эксперты, блогеры, все, кто занимается своим личным пиаром. Также я с большим удовольствием работаю с брендами и шоурумами. Периодически ко мне обращаются и мужчины, которым тоже важно хорошо выглядеть и в жизни, и на фото.

– Какими своими достижениями Вы гордитесь?

– Я много себя критикую, потому что вижу, куда еще можно расти. И я хочу быть лучше, еще лучше. Но я горжусь, что я вообще вступила на этот путь, решилась изменить свою жизнь и двигаюсь вперед день за днем. Также очень рада, что мне удалось реализовать фэшн проекты для многих зарубежных изданий — Top Posters, Style Cruze, OFF TOWN, Gezno Magazine, Prime Magazine и др. Кроме того, я счастлива, что посотрудничала уже со многими нашими звездами — актрисами Екатериной Волковой, Глафирой Тархановой, Татьяной Морозовой.

– Как самому подобрать себе одежду для съемки и жизни?

– Думаю, самое сложное — понять, что ты хочешь. Не просто «черные джинсы» или «бежевый пиджак». Нужно проанализировать, как ты хочешь, чтобы тебя видели люди, что ты транслируешь, какие цели на ближайшее время. После этого полезно найти картинки, которые отражают твое представление и постараться найти что-то похожее. Время и деньги экономит стилист, но нужного искать подходящего Вам человека, поскольку здесь очень важен личный контакт. А если хочется все делать самому — то не жалеть сил и средств на эксперименты и развитие насмотренности.

– Какие самые смешные случаи были у Вас в работе?

– Смешно, когда модели надо мешок на голову надеть, чтобы не запачкать тесную одежду макияжем. Это распространённая практика, но наблюдать каждый раз забавно. Вообще мы часто смеемся на съемках, так что щеки болят, поскольку у нас всегда царит классная, дружелюбная атмосфера.

– Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

– На сегодня цель — это тысячи довольных клиентов. Хочу расти и быть номером один в своей сфере. Мечтаю провести съемку в Италии или Франции, попасть на страницы Vogue, L’Officiel или Harper’s Bazaar. Путешествовать по миру и делать крутые съемки. Дальше — больше (улыбается).