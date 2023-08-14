Antaisolar подписала контракт с Enter Engineering на 470 МВт солнечных трекеров в Узбекистане

Экономика
14 августа 2023

Компания Antaisolar, ведущий поставщик всей отраслевой цепочки по монтажу фотоэлектрических систем, объявила о подписании контракта на поставку солнечной трекинговой системы мощностью 470 МВт с компанией Enter Engineering, занимающей первое место среди EPC-подрядчиков в Центральной Азии. На церемонии подписания контракта присутствовали Габриэль Уильям Вонг (Gabriel William Wong), вице-президент компании Antaisolar, Арабин Лама (Arabin Lama), генеральный менеджер по региону АТР, и представители компании Enter Engineering. Проект станет крупнейшим проектом компании Antaisolar в Центральной Азии и будет завершен в декабре 2023 года.

После завершения проекта ежегодно можно будет передавать около 600 млн. кВт/ч экологически чистой электроэнергии и сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 600 тыс. т. Это может эффективно способствовать развитию и созданию местных источников возобновляемой энергии, а также способствовать преобразованию и модернизации местной энергетической структуры.

В проекте используется разработанная компанией Antaisolar независимая одноосная система трекинга 1P (TAI-Simple), которая может достичь увеличения выработки электроэнергии на 18,5-24%. TAI-Simple прошла строгую проверку в ведущей аэродинамической лаборатории CPP и разработана в строгом соответствии с данными испытаний в аэродинамической трубе. Это позволяет устранить проблему нестабильности и обеспечить безопасную работу электростанции в экстремальных ветровых и снежных условиях. Кроме того, она может идеально сочетаться с двусторонними модулями большого размера и обеспечивать большие углы отслеживания, что еще больше повышает эффективность выработки электроэнергии и снижает эксплуатационные расходы. 

Узбекистан располагает достаточными солнечными ресурсами, подходящими для развития солнечной энергетики. В последние годы в ответ на глобальное изменение климата и развитие национальной экономики, Узбекистан активно развивает новую энергетику и планирует довести долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 25% в 2026 году. Узбекистан, как страна с развивающимся рынком солнечной энергетики и большим потенциалом развития, привлекает внимание мировых инвесторов и разработчиков фотоэлектрических систем.

Antaisolar и Enter Engineering продолжат углублять сотрудничество на рынке фотоэлектрических элементов. Благодаря превосходному качеству продукции, тщательному проектированию и эффективному обслуживанию, они смогут раскрыть рынок солнечной энергетики в Центральной Азии и внести свой вклад в построение общества с нулевым уровнем выбросов углерода.

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