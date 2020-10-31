Антикоррупционный фонд 290 будет привлекать к работе простых граждан

Общество
31 октября 2020

Юрист-международник Дмитрий Романенко объявил о создании Антикоррупционного фонда 290.

Фонд сосредоточится на выплате вознаграждений за сообщения о коррупции, проверке госзакупок, администрировании премий для антикоррупционных активистов по всей стране — журналистов, адвокатов, юристов.

Фонд не намерен каким-либо образом вовлекаться в политическую деятельность, напротив, задачей является привлечение к антикоррупционной деятельности максимально возможного количества простых граждан, желающих сделать страну лучше.

Фонд станет учредителем премии за лучшее журналистское антикоррупционное расследование, за наибольшее количество выявленных нарушений в сфере госзакупок. Фонд начнет сплошную проверку деклараций чиновников на постоянной основе — по всем выявленным нарушениям будут информироваться правоохранительные органы.

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