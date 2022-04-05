Антон Мороз: ажиотажа на рынке жилищного строительства не будет

Что ожидает рынок жилищного строительства и на что рассчитывать покупателю рассказал вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

–– Одна из ключевых отраслей российской экономики — жилищное строительство –– должна была среди первых принять удар направленных против России санкций. Это связано с зависимостью от инвестиций, состоянием финансовой системы в целом, логистикой, рынком труда и строительных материалов и многими другими факторами. Однако правительство сделало точный расчёт на то, какие меры в первую очередь смогут сохранить стабильность на рынке жилищного строительства и дадут твёрдую почву под ногами покупателей, –– говорит Антон Мороз.

По мнению эксперта, такими мерами оказалось стимулирование спроса. Практические шаги навстречу интересам потребителей стоят недёшево, если говорить о государственной поддержке ипотечных программ, но они способны не допустить кризиса в строительной отрасли и на первичном рынке.

–– Наиболее эффективно сегмент жилого строительства поддержит именно стимулирование спроса, –– отмечает кандидат экономических наук, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз. –– Благодаря корректировке программы льготного кредитования с господдержкой, а также оперативно принятым пакетам комплексных мер поддержки застройщиков ажиотажа на жилищном рынке не видно и предпосылок для него нет. Сохранены все адресные ипотечные программы: семейная – 6%, дальневосточная – 2%, сельская – 3%, добавлена новая категория для льготной ипотеки –– работники сферы IT. Начиная с 1 апреля льготная ставка составила 12%. Максимальный размер кредита увеличен до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. для остальных регионов.

Аналогичная мера помогла поддержать первичный рынок в 2014 и 2020 гг.

Такая экономическая стратегия объясняется тем, что в нашей стране самым крупным инвестором в строительство жилья является население. Сегодня граждане России инвестировали в начатые объекты строительства триллионы рублей. Государство видит своей целью обеспечение возможности для людей улучшать свои жилищные условия. Для Национального объединения строителей задача сохранение темпов строительства жилья является ключевой и мы оперативно реагируем на все случаи возникновения сложностей у застройщиков, –– сообщил Антон Мороз.