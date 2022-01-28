Антон Мороз: цель – поднять престиж русского хоккея на траве к олимпийским играм

Спорт
28 января 2022

Российские спортсмены начнут подготовку к участию в соревнованиях по хоккею на траве в рамках Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщили в Федерации хоккея на траве России. Здесь разработали и приняли соответствующую целевую комплексную программу подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по хоккею на траве к Олимпийским играм во Франции.

Президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз рассказал, что Исполком ФХТР утвердил список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве на 2022 год. Общее количество кандидатов составило 310 человек по четырём составам.

Также для утверждения в Минспорт направят список старших тренеров, тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве. Старшим тренером мужской сборной команды утверждён Араик Маргарян, а женской сборной – Олег Потапов. 

Стало известно, что ФХТР ходатайствует о приглашении иностранного специалиста для тренерского состава женской сборной. Предложение рассмотрят в Минспорте России и Олимпийском комитете.

–– Мы настроены на большую работу. Программа-максимум – вернуть престиж вида спорта в нашей стране, –– говорит Президент ФХТР Антон Мороз. –– Хоккей на траве может и должен быть доступным для массового участия и популярным для болельщиков. Мы имеем серьезные достижения в хоккее на траве: мужская и женская сборные СССР были бронзовыми призерами Олимпийских Игр в Москве, призёрами международных соревнований. К сожалению, за сорок лет ушли в прошлое и победы, и игры с арабским мечом в московских и ленинградских дворах. Поднять массовость спорта и вернуть уровень нашего дивизиона –– основная задача, которую мы сегодня ставим, начиная подготовку к Олимпийским играм.

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