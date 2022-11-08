Антон Мороз: мобилизовать все ресурсы проектного финансирования строек

В России количество введенного в эксплуатацию жилья увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,4 %. Несмотря на беспрецедентные вызовы отечественной экономике, ввод жилья в России в январе-сентябре 2022 года вырос до 79,1 миллиона квадратных метров.

Как сообщил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз, существенную роль в своевременном завершении объектов жилищного строительства сыграл механизм проектного финансирования.

– В текущей ситуации важно, что проектное финансирование сохранилось и обеспечило независимость стоимости квадратного метра от спроса, – говорит Антон Мороз, который возглавил экспертную рабочую группу по рассмотрению проблемных вопросов в области проектного финансирования строительной отрасли Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. – Неопределённый спрос на квартиры и колебания ключевой ставки не оказали критического влияния на темпы строительства жилых объектов.

Сохранение стабильности выдачи проектного финансирования жилищного строительства поддержали участники пленарного заседания форума 100+ TechnoBuild.

– Принятые объёмы выдачи проектного финансирования необходимы, чтобы не останавливалась стройка, – прокомментировал Антон Мороз.

По мнению эксперта потенциал модели проектного финансирования в качестве одной из мер поддержки строительной отрасли будет использован эффективнее при внедрении прозрачного механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов. Это даст возможность пополнения оборотных средств застройщика.

– Национальное объединение строителей выступает с инициативой развития регулирующего долевое строительство законодательства в части поэтапного раскрытия эскроу-счетов как антикризисной меры для поддержки строительной отрасли, – сообщил Антон Мороз.

Как объяснил эксперт, речь идёт о реализации долгосрочных инвестиционных проектов в условиях санкционного давления и избыточной волатильности финансовых рынков.

– Прежде всего мы исходим из необходимости улучшения инвестиционного климата в долевом строительстве, –– рассказал Антон Мороз. – Летом объем инвестиций в новые площадки снизился. Кроме того, согласно результатам проведенного НОСТРОЙ анализа в малых городах, в половине из них нет нового строительства. Причём именно у небольших региональных застройщиков возникают проблемы с предоставлением проектного финансирования, что делает их заложниками ситуации и влияет на сроки строительства.

По словам Антона Мороза, граждане должны иметь равные возможности улучшить свои жилищные условия независимо от того, проживают они в мегаполисе или в провинции.

– Мобилизация всех возможных ресурсов принятой модели финансирования стройки позволит поддержать спрос и инвестиционные возможности застройщиков. При этом защита интересов граждан – непрофессиональных инвесторов, является приоритетом, – подчеркнул Антон Мороз.